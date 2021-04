Hekerji objavili tudi podatke več kot 110.000 slovenskih uporabnikov Facebooka

Šlo naj bi šlo za podatke, ki so zaradi napake družabnega omrežja omogočali dostop do telefonskih številk

Na hekerskih forumih je bila prosto dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov družbenega omrežja Facebook. Med temi podatki je tudi 110.178 telefonskih številk slovenskih uporabnikov, je zapisano na spletni strani nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.

Podatki vsebujejo ime uporabnika, spol, telefonsko številko uporabnika in številko profila na omrežju Facebook, kot kaže, pa tudi datum zajema podatkov o uporabniku, opozarjajo na SI-CERT.

V nekaterih primerih lahko objavljeni podatki vsebujejo tudi trenutno in prejšnje mesto prebivanja, ime delodajalca, status osebnega razmerja, naslov elektronske pošte in rojstni datum.

Na SI-CERT pri tem sicer pojasnjujejo, da so bili nekateri od teh podatkov morda tudi sicer javno dostopni vsem uporabnikom Facebooka, odvisno od posameznikovih nastavitev Facebook profila.

"Po poročanju tujih spletnih portalov in izjavi predstavnice podjetja Facebook naj bi šlo za podatke, ki so zaradi napake družabnega omrežja omogočali dostop do telefonskih številk. Napako so odpravili avgusta 2019. Da gre za starejši zajem podatkov, smo s pregledom potrdili tudi na SI-CERT," so zapisali.

Pri tem izpostavljajo, da se v nekaterih spletnih objavah navaja, da je bilo razkritih 229.039 uporabnikov iz Slovenije, a podatki vsebujejo tudi telefonske predpone +386 49 in +386 43, ki jih je uporabljal kosovski ponudnik Ipko, ki je v večinski lasti Telekoma Slovenije.

Kot še poudarjajo na SI-CERT, so lahko razkriti podatki koristni različnim storilcem pri izvajanju poskusov goljufij z družbenim inženiringom.

Po podatkih World Population Review naj bi bilo leta 2019 v Sloveniji 910.000 uporabnikov Facebooka.