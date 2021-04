Trump bo moral vrniti denar, ki ga je pobral z zavajanjem

Predsedniška kampanja in republikanska stranka obtoženi zavajanja donatorjev

Donald Trump

© Flickr

Nekdanja predsedniška kampanja nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in republikanska stranka bosta morali donatorjem vrniti sredstva, ki sta jih pobrali z zavajanjem. Kot poroča televizija CNN, bosta izvršili 530.000 vračil nakazanega denarja v skupni vrednosti več kot 64 milijonov dolarjev.

Donatorji so bili prepričani, da gre za enkratno donacijo, kampanja pa jim je potem še večkrat trgala denar s kreditnih kartic. Ob prvem nakazilu so donatorje sicer v drobnem tisku obvestili, da so privolili v ponavljajoča se plačila.

Potem ko so se nekateri donatorji začeli pritoževati zaradi naraščanja dolga na kreditnih karticah, so se pritožili in se seznanili z drobnim tiskom.

GJZ7YYb_mhs

Gre za sredstva, ki jih je Trump dobival od podpornikov po porazu na volitvah lani novembra, za katere je trdil, da so bile prevara v korist demokrata Joeja Bidna.

Njegovi podporniki so mu verjeli in so mu plačevali denar za nadaljevanje sodnih bojev, ki pa jih je po vrsti izgubljal. Denar je potem ostal v posebnem skladu, iz katerega lahko Trump finančno podpira republikanske politične kandidate in pokriva stroške, povezane s tem, lonček pa je pristavila tudi republikanska stranka oziroma njen nacionalni odbor.

2kHfa0jn8n8