Uvedba globalnega minimalnega davka za korporacije

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen išče načine, da se bodo lahko vladni proračuni, ki jih je izpraznila pandemija covida-19, spet napolnili

Janet Yellen

© Wikimedia Commons

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je pozvala k uvedbi globalnega minimalnega davka za korporacije, da se bodo lahko vladni proračuni, ki jih je izpraznila pandemija covida-19, spet napolnili. "Skupaj lahko uporabimo globalni minimalni davek, da zagotovimo cvetoče svetovno gospodarstvo na temelju enakopravnejših pravil obdavčenja mednarodnih korporacij," je v govoru Chicaškemu svetu za globalne zadeve ob začetku virtualnega spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke dejala Yellen.

Opozorila je tudi, da morajo vlade zagotoviti stabilne davčne sisteme, ki zberejo dovolj prihodkov za investicije v bistvene javne storitve in za odgovor na krize. Vsi državljani morajo nositi enakopravno breme davkov oziroma financiranja delovanja države.

Ameriški predsednik Joe Biden je pred dnevi naznanil svoj 2000 milijard dolarjev vreden načrt obnove ameriške infrastrukture, ki ga namerava financirati s povišanjem korporacijskih davkov na dobiček s sedanjih 21 na 28 odstotkov. "Predlog predsednika Bidna poziva k odločnim domačim ukrepom, vključno s povišanjem minimalne davčne stopnje in obnovljenim mednarodnim sodelovanjem ob priznanju, da je to potrebno za prenehanje pritiska davčnih tekem in erozije korporacijske davčne osnove.

Bidnova demokratska vlada ugotavlja, da se je svet zadnja desetletja zapletel v tekmo nižanja davkov na dobiček korporacij, da jih privabi k sebi za odpiranje novih delovnih mest. Korporacije to izkoriščajo in se izogibajo plačevanju davkov. Američani upajo, da bodo imeli izdelan osnutek dogovora o globalnem minimalnem davku na ravni G20 do junija. Bidnova vlada je celo pripravljena prilagoditi svoj predlagan davek na dobiček korporacij na tistega, o katerem se bodo dogovorili.

Osnovni poudarek je na besedi dogovor, ki ga je v času predsednika Donalda Trumpa primanjkovalo. "Zadnja štiri leta smo bili priča temu, kaj se zgodi, če Amerika sestopi z globalnega odra. Amerika prva ne sme nikoli pomeniti Amerika sama," je dejala Yellen.

