»Lahko rečemo, da je jasno, da obstaja povezava med cepivom AstraZeneca in krvnimi strdki«

Marco Cavaleri, ki je pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) pristojen za področje cepiv, je dejal, da še ne vedo, kaj povzroča reakcijo krvnih strdkov pri cepivu AstraZeneca

Visoki predstavnik Evropske agencije za zdravila (Ema) je v danes objavljenem intervjuju potrdil povezavo med cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZenece in krvnimi strdki. Ni pa še jasno, kaj povzroča tovrstno reakcijo, je v pogovoru za italijanski časnik Il Messagero dejal Marco Cavaleri, ki je pri Emi pristojen za področje cepiv.

"Lahko rečemo, da je jasno, da obstaja povezava s cepivom. Kaj povzroča to reakcijo, pa še ne vemo," je dodal. Napovedal je, da bo tudi Ema v prihodnjih urah potrdila obstoj tovrstne povezave, pri čemer pa da morajo še ugotoviti, kako do tega pride, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Poskušamo si še ustvariti natančno sliko tega, kar se dogaja, natančno določiti ta sindrom, ki ga gre pripisati cepivu," je dejal. Kot je navedel, je namreč med cepljenimi število primerov cerebralne tromboze pri mlajših osebah višje od pričakovanj.

Ema je sicer prav danes začela novo razpravo o varnosti AstraZenecinega cepiva, potem ko so se v zadnjih tednih pojavili sumi na morebitne resne, čeprav redke stranske učinke v povezavi z netipičnimi trombozami.

Prejšnji teden so v Nemčiji zaradi primerov strjevanja krvi pri mlajših preventivno priporočili cepivo le za starejše od 60 let, potem ko so po cepljenju zabeležili 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. Od tega so v 19 primerih poročali še o trombocitopeniji oziroma znižani koncentraciji krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi. Devet bolnikov je umrlo. Med 31 primeri je bilo 29 žensk, starih med 20 in 63 let.

Ema je takrat še poudarjala, da zaenkrat v okviru pregleda niso bili identificirani posebni dejavniki tveganja, kot so starost, spol ali predhodne motnje strjevanja krvi, za te zelo redke dogodke. Vzročno-posledična povezava s cepivom ni dokazana, vendar so pri Emi priznali, da je možna, zato so nadaljevali analizo.