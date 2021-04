Kacin: »Možnosti izbire cepiva ne bo«

»Dokler ne precepimo celotnega odraslega prebivalstva, je pred nami še veliko dela,« je dejal nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Jacin

Jelko Kacin pravi, da so organizirani tako, da lahko takšne količine različnih cepiv sprejmejo, jih razdelijo na cepilna mesta in tudi poberejo vse ostanke teh cepiv.

"V aprilu bo na voljo 347.000 odmerkov različnih cepiv proti covidu-19, dobave se bodo nato še povečevale," je pojasnil nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin. Kot pravi, pri distribuciji cepiv ne bo težav, vprašanje pa je, kako so na množično cepljenje pripravljena posamezna cepilna mesta.

Po Kacinovih besedah v sredo pričakujejo pošiljko 40.950 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, od katerih se jih bo 21.000 porabilo za cepljenje z drugim odmerkom. Kot je dejal, se število odmerkov Pfizerjevega cepiva vztrajno povečuje. V tem mesecu bomo po njegovih napovedih v Slovenijo dobili skupno 163.800 odmerkov tega cepiva. V maju je predvidena dobava štirikrat po 35.100 odmerkov, zadnji teden že 73.710 odmerkov. Ob tem pa potekajo še pogajanja za 100 milijonov doz cepiva za celotno EU, je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnil Kacin.

"Tudi Moderna nekoliko povečuje dobavo. V tem mesecu sta predvideni dve dobavi Moderninega cepiva; v prvi bo prispelo dobrih 14.000 odmerkov, v drugi pa 16.000 odmerkov. Prav tako je AstraZeneca 1. aprila prvič dobavila veliko količino cepiva, in sicer je Slovenija prejela 45.600 odmerkov. Do konca aprila bo na voljo 133.819 odmerkov tega cepiva. Ob tem pa se 16. aprila pričakuje še najmanj 7000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson&Johnson, deset dni kasneje pa še 12.000 odmerkov," je navedel nacionalni koordinator.

Kacin je poudaril, da so organizirani tako, da lahko takšne količine različnih cepiv sprejmejo, jih razdelijo na cepilna mesta in tudi poberejo vse ostanke teh cepiv. "Drugo vprašanje pa je, koliko so posamezna cepilna mesta za tako množično cepljenje dejansko kadrovsko, organizacijsko, predvsem pa podporno pripravljena," je dejal.

Kot je pojasnil, glede poteka cepljenja poteka inšpekcijski nadzor. Dodal je, da je vlada razrešila dosedanjega zdravstvenega inšpektorja in imenovala novo zdravstveno inšpektorico. Na cepilnih mestih je navzočih veliko inšpektorjev, poročilo pa bo vlada obravnavala na prvi redni seji. Dokler postopki še potekajo in imajo cepilni centri in bolnišnice še možnost, da podajo pojasnila, pa bi bilo po njegovem neprimerno, če bi sam zadeve komentiral.

Je pa ob tem Kacin dejal, da se problemi po njegovi oceni ne pojavljajo v manjših lokalnih skupnostih, temveč praviloma v večjih in največjih. Menil je, da je, kar zadeva organizacijo zdravstva, avtonomija zelo velika. "Nekateri so prepričani, da so dovolj veliki, da obvladajo vse, nekateri so tako majhni, da se hitro učijo, da se prilagajajo in ti so seveda hitrejši in veliko bolj uspešni," je še izpostavil.

Navedb visokega predstavnika Evropske agencije za zdravila (EMA), ki je potrdil povezavo med cepivom AstraZenece in krvnimi strdki, ni želel komentirati. Kot je dejal, EMA postopka še ni končala in je prav, da se počaka do konca preiskave. Odločitev pričakuje do konca tega tedna.

Po njegovih besedah pa je težko verjeti, da bi cepivo AstraZence postalo neprimerno za celotno prebivalstvo in pričakuje, da se bo sprostila njegova uporaba vsaj za nekatere kategorije prebivalcev. Kar zadeva cepljenje z drugim odmerkom tega cepiva, denimo za mlade ženske, za katere se omenja bojazen, da bi lahko bile zaradi hormonske kontracepcije bolj izpostavljene tveganju, pa pričakujejo, da se bo do tega vprašanja opredelila EMA, nato pa tudi nacionalne agencije za zdravila.

Kacin je poudaril, da možnosti izbire cepiva ne bo. Če bo jeseni potrebno ponovno cepljenje, pa bo vsak dobil nov tip cepiva, da bi s tem čim bolj zaokrožili odpornost organizma. Na vprašanje, ali bi se lahko znašli v položaju, ko ob zadostni količini cepiva ne bi bilo dovolj zanimanja za cepljenje, pa je odgovoril, da po njegovem mnenju te nevarnosti ni.

Poudaril je, da bomo cepiva potrebovali še dolgo ter da samo popolna precepljenost prebivalstva onemogoča ponavljanje razmer, kot smo jim bili priča lani in ki nas zdaj znova ogrožajo. "Dokler ne precepimo celotnega odraslega prebivalstva, je pred nami še veliko dela," je dejal. Sicer pa je po njegovih besedah veliko ljudi, veliko infrastrukturnih služb, ki nestrpno čakajo, da bi bili cepljeni.