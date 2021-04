WHO: »Razmerje med tveganji in koristmi cepiva AstraZenece še vedno v veliki meri pozitivno«

V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) pravijo, da ni dokazov, da se je razmerje med tveganji in koristmi cepiva AstraZenece spremenilo

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je razmerje med tveganji in koristmi cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca še vedno v veliki meri pozitivno kljub domnevni povezavi med tem cepivom in pojavom krvnih strdkov.

V WHO pravijo, da ni dokazov, da se je razmerje med tveganji in koristmi cepiva AstraZenece spremenilo. "V tem trenutku ni povezave med cepivom in trombotskimi dogodki s trombocitopenijo," je na novinarski konferenci dejal Rogerio Pinto de Sa Gaspar iz WHO.

"Ocena, ki jo imamo v tem trenutku - in strokovnjaki jo preučujejo - je, da je razmerje med tveganji in koristmi cepiva še vedno v veliki meri pozitivno," je poudaril. Dodal je, da trenutno ni dokazov, da bi morali to oceno spremeniti.

WHO je do zdaj proti covidu-19 poleg cepiva AstraZenece odobril še cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Johnson & Johnsona.

V WHO so se sicer pred svetovnim dnevom zdravja zavzeli za bolj enakopravno zdravstveno oskrbo po koronavirusni krizi. Po ocenah organizacije namreč trenutno vsaj polovica svetovnega prebivalstva nima dostopa do cenovno dostopnih zdravnikov in zdravil.

Po pandemiji bodo namesto varčevalnih ukrepov po mnenju WHO potrebna pogumna vlaganja, da bi lahko prikrajšani ljudje živeli zdrava življenja. "Pandemija covida-19 je uspevala sredi neenakosti naših družb in vrzeli v naših zdravstvenih sistemih," je dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

