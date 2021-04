Trump zaradi predsednikovanja izgubil precej premoženja

Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Revija Forbes ocenjuje, da je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump izgubil več sto milijonov dolarjev, ker ob prevzemu predsedniškega položaja leta 2017 ni odprodal svojega premoženja, kot so mu svetovali strokovnjaki za etična vprašanja. Od leta 2017 do letos naj bi se vrednost Trumpovega premoženja zmanjšala s 3,5 na 2,4 milijarde dolarjev.

Če bi poslušal nasvete in premoženje odprodal ter denar naložil v sklade, ki sledijo borznemu indeksu S&P 500, bi bil tudi po plačilu davkov danes bogatejši za 500 milijonov dolarjev. Trumpova znamka je namreč zaradi njegovega obnašanja na položaju predsednika ZDA utrpela veliko finančno škodo.

Vrednost hotelov in drugih poslov z njegovim imenom naj bi se v štirih letih zmanjšala za 163 milijonov dolarjev, stolpnica na 57. ulici na Manhattnu naj bi izgubila 217 milijonov dolarjev vrednosti, podobno je bilo z drugimi posli. Njegov hotel v Washingtonu blizu Bele hiše je po 20. januarju praktično prazen.

Trump je sicer nekaj zaslužil s tem, da je prosti čas preživljal na svojih posestvih doma in po svetu, kjer je vladi zaračunaval stroške, vendar to ni nadomestilo izgube. Nepremičninski analitiki v ZDA ocenjujejo, da je Trump svojemu imenu naredil škodo za najmanj prihodnjih 20 let.

2qDX5SLD2Mg