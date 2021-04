»Klečanje na vratu ni del urjenja policije«

Policijski poročnik iz Minneapolisa Johnny Mercil je na sedmi dan sojenja policistu za umor Georgea Floyda dejal, da kolege uri, naj uporabijo najmanjšo možno silo

Slika policista, ki kleči na vratu Georgea Floyda, ki je obkrožila svet

© YouTube / WikiCommons

Klečanje na vratu ne sodi med potrjene policijske prijeme za obvladovanje osumljencev, je v torek, na sedmi dan sojenja policistu za umor Georgea Floyda zagotovil zagotovil policijski poročnik iz Minneapolisa Johnny Mercil, ki uri kolege v primerih uporabe sile. Dodal je tudi, da policiste urijo, naj uporabijo najmanjšo možno silo.

45-letni bivši policist Derek Chauvin je obtožen umora, ker je maja lani več kot devet minut klečal na vratu na tleh ležečega vklenjenega 46-letnega Georgea Floyda, ki so ga skušali aretirati, ker je kupil cigarete s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev. Prodajalec je pričal, da je Floyd deloval tako močno pod vplivom mamil, da verjetno ni vedel, da bankovec ni pravi.

Tožilstvo je v sedmih dneh poroti predstavilo primer pretirane uporabe policijske sile, ki se je končala s smrtjo osumljenca, Chauvinovi odvetniki pa skušajo vnesti dovolj dvoma v izjave prič, da prepričajo vsaj enega porotnika, naj ne glasuje za obsodbo, s čimer bi bil primer razveljavljen.

Delo Chauvinovih odvetnikov ni enostavno, saj so porotniki slišali izpovedi prič dogodka in videli posnetek poskusa aretacije, na katerem Floyd prosi policista, naj se umakne z njegovega vratu, ker ne more dihati in to vse, dokler res ni nehal dihati. Priče so skušale posredovati, vendar jim je Chauvin grozil in neprimernost njegovega početja so doslej potrdili že štirje policisti na čelu s šefom policije Minneapolisa.

Mercil je pojasnil, da policiste urijo, da obvladajo bojevite osumljence tudi s kolenom na hrbtu ali ramenih, vendar jim izrecno naročajo, naj se izogibajo pritiskanju kolena na vrat. Chauvin je opravil 40-urni tečaj prepoznavanja ljudi v krizi, vključno tistih z duševnimi motnjami in pod vplivom mamil in kako naj ukrepajo, da jih pomirijo. Kolena na vratu ni med temi ukrepi.

Mercil je pojasnil, da je Chauvin opravil tečaj uporabe sile, kjer so ga učili, da je ohranitev življenja najpomembnejša stvar in zato morajo policisti uporabiti najmanjšo možno silo za obvladanje osumljenca. Floyd je bil v času, ko mu je Chauvin klečal na vratu, že več kot obvladan.

d71kbGlIZvA

RNBjkQ5x_p8