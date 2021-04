»Po covidu-19 pogosteje nastopijo težave z možgani ali duševne motnje kot po gripi«

Študija, objavljena v znanstveni reviji The Lancet Psychiatry, razkriva, da vsak tretji, ki je prebolel covid-19, v roku šestih mesecev po bolezni poroča o različnih nevroloških ali duševnih težavah

© pixabay.com

Ljudje imajo po prebolelem covidu-19 pogosteje nevrološke ali duševne težave kot ljudje z drugimi obolenji dihal, je razvidno iz študije, objavljene v znanstveni reviji The Lancet Psychiatry. Vsak tretji, ki je prebolel covid-19, v roku šestih mesecev po bolezni poroča o različnih nevroloških ali duševnih težavah, povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Naši rezultati kažejo, da po covidu-19 pogosteje nastopijo težave z možgani ali duševne motnje kot po gripi ali drugih obolenjih dihal," je sporočil eden od avtorjev študije Max Taquet z oxfordske univerze. Razlogov za to še niso našli.

V roku pol leta po prebolelem covidu-19 se pri tretjini prebolevnikov pojavijo različne težave. Pri 17 odstotkih prebolevnikov so zabeležili težave s tesnobo, s 14 odstotki sledijo čustvena nihanja. Okoli pet odstotkov prebolevnikov poroča o težavah s spanjem, pri 2,1 odstotku so zabeležili kap, pri 0,6 odstotku pa možganske krvavitve.

Britanski raziskovalci so preučevali digitalizirane podatke več kot 239.000 covidnih prebolevnikov, pretežno iz ZDA. Preučili so še podatke okoli 100.000 ljudi, ki so preboleli gripo in več kot 236.000 ljudi, ki so preboleli druge bolezni dihal. Med drugim so ugotovili, da je po prebolelem covidu-19 za 44 odstotkov večja možnost nevroloških ali duševnih obolenj kot po preboleli gripi.

"Veliko teh obolenj je kroničnih," je posvaril eden od avtorjev študije Paul Harrison z oxfordske univerze. Zato bi bilo treba po njihovem mnenju prilagoditi zdravstvene sisteme, da bodo lahko nagovorili te nove izzive, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v preteklosti je več študij opozorilo na povezave med nevrološkimi obolenji in okužbo z novim koronavirusom. Je pa v zadnjem letu bilo več bolniških odsotnosti zaradi duševnih obolenj tudi zaradi posledic izolacije in karanten, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

