ZDA o morebitnem bojkotu olimpijskih iger v Pekingu

Morebiten bojkot olimpijskih iger na Kitajskem zaradi očitkov kršenja človekovih pravic je v ZDA že nekaj časa aktualna politična tema

Ameriško zunanje ministrstvo je napovedalo, da se bo posvetovalo z zavezniki in partnerji o možnostih za morebiten bojkot olimpijskih iger v Pekingu leta 2022. Za zdaj gre zgolj za razmišljanja, v ZDA še niso sprejeli nobenih odločitev, povezanih s temi OI, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP.

"To je tema, o kateri se želimo pogovoriti," je o vprašanju odnosa ZDA do morebitnega bojkota iger naslednje leto dejal predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price na novinarski konferenci v torek.

Pojasnil je še, da v ZDA še niso sprejeli nobenih smernic oziroma odločitev o tej temi ter da za zdaj tudi še niso razpravljali o morebitnem bojkotu: "Leto 2022 je še precej oddaljeno, a se bomo posvetovali s partnerji in zavezniki, da bi izrazili zaskrbljenost in pripravili skupen pristop."

"Menimo, da bo takšen skupen nastop ne le v našem interesu, ampak tudi v interesu partnerjev in zaveznikov," je še dodal Price.

Morebiten bojkot iger na Kitajskem zaradi očitkov kršenja človekovih pravic je sicer v ZDA že nekaj časa tudi aktualna politična tema. Kot poroča AFP, je tudi administracija predsednika Joeja Bidna naklonjena tej zamisli, a za zdaj še ni pokazala trdnih smernic, kako se bo odločila.

Predstavnica za stike z javnostmi v Beli hiši Jen Psaki pa je sporočila, da se bodo o tej temi posvetovali z ameriškim olimpijskim komitejem.

