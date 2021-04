Za počasno cepljenje krivijo EU

Avstralski premier Scott Morrison je za zamude pri cepljenju proti covidu-19 v Avstraliji okrivil omejeno dobavo cepiv iz Evropske unije

Avstralski premier Scott Morrison je za zamude pri cepljenju proti covidu-19 v Avstraliji okrivil omejeno dobavo cepiv iz Evropske unije. Dejal je, da je zaradi pomanjkanja cepiv in "strogega nadzora izvoza" Evropske komisije Avstralija prejela samo 700.000 odmerkov od 3,8 milijona naročenih odmerkov cepiva AstraZenece.

Avstralska vlada je obljubljala, da bodo do konca marca prebivalce cepili s štirimi milijoni odmerkov cepiv, do danes pa je porabila le 920.000 odmerkov, zato je tarča kritik. Morrison je na današnji novinarski konferenci skušal odgovoriti nanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Scott Morrison,

avstralski premier

"3,1 milijona odmerkov cepiv ni prišlo v Avstralijo - to je preprosto dejstvo," je dejal. "To ni spor. To ni konflikt. To ni trditev. To je samo preprosto dejstvo," je dodal.

Avstralija je doslej prejela okoli 870.000 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, s katerim so cepili delavce v prvih "bojnih" vrstah v boju proti covidu-19. Za cepljenje večine prebivalstva pa so oblasti računale na cepivo AstraZenece. Težave so se začele, ko je Italija marca blokirala izvoz 250.000 odmerkov cepiva AstraZenece zaradi svojih potreb.

Morrison je danes še povedal, da so mu predstavniki EU zagotovili, da je bila obdelana njihova zahteva za izvoz cepiva AstraZenece.

