Romana Tomc zavaja – višja ocena svobode ni zasluga Janševe vlade

Evropska poslanka SDS Romana Tomc je navedla, da je ameriška organizacija Freedom House letos Sloveniji zvišala oceno svobode. A nevladna organizacija Slovenije ni bolje ocenila zaradi delovanja trenutne vlade.

Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc

»Mednarodna organizacija Freedom House ugotavlja, da se je v lanskem letu indeks svobode za Slovenijo izboljšal,« je 10. marca na twitterju zapisala evropska poslanka SDS v politični skupini EPP Romana Tomc. »To je najboljši odgovor za tiste, ki jih skrbi zaton demokracije.«

Freedom House je v marca objavljeni raziskavi, ki ocenjuje stanje svobode v celotnem lanskem letu, Sloveniji podelil 95 od 100 točk in jo ocenil kot svobodno. To je za točko več kot lani in največ doslej.

»Bodimo popolnoma jasni, ta napredek nima nič s trenutno vlado.«



Noah Buyon,

Freedom House

Minimalno povišanje ocene je posledica napredka na področju svobode veroizpovedi, kažejo podatki Freedom House. Kot je za Razkrinkavanje.si pojasnil Noah Buyon, raziskovalec Freedom House, pristojen za analizo Slovenije, je višja ocena na področju svobode veroizpovedi posledica odprtja muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani februarja lani: »Bodimo popolnoma jasni, ta napredek nima nič s trenutno vlado.«

Več o raziskavi Freedom House, o zmanjšanju svobode medijev zaradi konflikta vlade z neodvisnimi mediji in vplivu protikoronskih ukrepih na svobodo, lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.