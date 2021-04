Več držav omejuje cepljenje z AstraZeneco na starejše

Španija in Italija bosta s cepivom AstraZeneca cepili le starejše od 60, Belgija pa starejše od 55 let

V Evropi v različnih državah že dlje časa veljajo različna pravila glede cepljenja z AstraZeneco

Po objavi Evropske agencije za zdravila (Ema), da je treba določene motnje strjevanja krvi obravnavati kot zelo redek stranski učinek cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca, je več držav omejilo cepljenje s tem cepivom. Španija in Italija bosta z njim cepili le starejše od 60, Belgija pa starejše od 55 let.

Ema je po več tednih ugibanj in vprašanj v sredo javnosti sporočila ugotovitev, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.

Večina dosedanjih primerov se je pojavila pri ženskah, mlajših od 60 let. A na podlagi trenutno razpoložljivih dognanj Ema ne more potrditi posebnih dejavnikov tveganja, kot sta starost ali spol.

Obenem je agencija potrdila, da koristi ostajajo večje od tveganj, in pristojne pozvala k nadaljnji uporabi cepiva.

Po objavi so se sestali ministri za zdravje držav članic, ki kljub pozivom k usklajenemu delovanju niso dosegli dogovora o skupnih smernicah glede uporabe cepiva.

Več držav se je sicer po sporočili Eme že odločilo uvesti določene omejitve. Španska zdravstvena ministrica Caroline Darias je tako denimo povedala, da bodo bodo s cepivom AstraZenece cepili le starejše od 60 let.

Nemčija in Nizozemska priporočata zgolj cepljenje starejših od 60 let, Francija je spodnjo mejo postavila pri 55 letih.

Podobno je sporočila Italija, ki je bila ena izmed več držav EU, ki so že minuli mesec začasno prekinile cepljenje z AstraZeneco. Kot je v sredo dejal Franco Locatelli, ki vodi skupino strokovnjakov, ki vladi svetuje glede novega koronavirusa, cepljenje s cepivom priporočajo za starejše od 60 let.

Kot je izpostavil Locatelli, podatki glede krvnih strdkov kažejo zgolj na povezavo s cepljenjem s prvim odmerkom. Težav s prejemom drugega odmerka za mlajše od 60 let tako po njegovih besedah ne bi smelo biti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Belgija se je odločila za omejeno cepljenje s cepivom AstraZenece. Kot so sporočile zdravstvene oblasti, bodo pri starostni skupini med 18 in 55 let cepivo nadomestili z drugim, medtem ko se bodo cepljenja pri starejših od 55 let nadaljevala z vsemi cepivi.

"Po 56. letu cepljenje bistveno zmanjša tveganja za hospitalizacijo in smrt, medtem ko pričakovani sekundarni učinki ostajajo izjemno redki," so v izjavi sporočile zdravstvene oblasti.

