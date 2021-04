Kustec: »V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, učenci in dijaki pa v šole«

Ministrica za šolstvo je napovedala, da poleg rednega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja uvajajo tudi možnost prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev

Ministrica Simona Kustec na današnji vladni tiskovni konferenci

© YouTube / STA

V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, dijaki in učenci pa v osnovne in srednje šole, je sklenila vlada. Po besedah ministrice Simone Kustec bo pouk potekal na enak način kot pred zaprtjem javnega življenja, to pomeni, da se v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, dijaki prvih treh letnikov pa se šolajo po modelu C.

Šolanje po modelu C pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Dijaški domovi bodo po besedah ministrice odprti že v nedeljo.

S tem po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport izpolnjujejo zavezo, ki so jo dali pred ustavitvijo javnega življenja s 1. aprilom.

Maske so povsod v šoli obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake, otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa.

Napovedala je, da poleg teh ukrepov, rednega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja kot dodaten ukrep za preprečevanje okužb v šolah skupaj z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) uvajajo možnost prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev. "Ocenjujemo, da je tak ukrep dobrodošel in dobronameren in ga prosim tudi razumite zgolj na ta način," je pozvala.

