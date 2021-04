Kako smo obnemeli

Težko bomo od študentov kadarkoli pričakovali kritično mišljenje in avtonomnost, če smo v kritičnih trenutkih kot ustanova in njeni posamezniki izbrali pot molka in udobja

Prejšnji teden smo bili precej po tihem in po hitrem postopku sodelavci ljubljanske univerze cepljeni proti covid-19. Na cepljenje se je prijavila večina pedagoškega, pa tudi strokovnega in tehničnega osebja. Cepljenje na Gospodarskem razstavišču je potekalo brezhibno in brez čakanja, v nasprotju s tistim le kak dan za nami, ko so starejši občani na svoj odmerek čakali ure in ure, čeprav bi po vseh pravilih morali biti na vrsti precej pred nami.