Republika tvitov

Zdi se, da v imaginarni Republiki tvitov med premierskim stolčkom in psihoanalitičnim kavčem ni prav velike razlike



Poleg znanstvenih odkritij in splošnega napredka v znanosti je obdobje razsvetljenstva v 17. in 18. stoletju zaznamoval tudi zanimiv in javnosti manj znan fenomen. Gre za pisemsko korespondenco med najbolj znanimi politiki, znanstveniki in (tako ali drugače) znanimi osebnostmi tistega časa. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Condorcet, Voltaire, John Locke in številni drugi so samo nekateri izmed pošiljateljev in prejemnikov te korespondence, ki je kasneje dobila naziv Republika pisem.