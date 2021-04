Kljub prepovedi zbiranja v Mekinjah imeli mašo

Božji zakon

Katoliška cerkev je lani poravnala 4000 evrov visoko globo zaradi množičnega romanja na Brezje. Bo kaznovana tudi tokrat?

»V nedeljo okoli 7. ure smo bili obveščeni, da je v cerkvi v Kamniku obred, na katerem se nahaja več ljudi. Na kraju so policisti ugotovili, da je bilo v cerkvi dejansko deset ljudi, ki so se udeležili maše. Vsi udeleženi so uporabljali maske in bili na razdalji. Zbiranje in obredi so prepovedani, zato so jim policisti izrekli opozorilo po zakonu o nalezljivih boleznih,« je dogajanje pojasnila Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana. Na portalu Kamnik.info namigujejo, da je bilo v cerkvi še več vernikov, »vendar se je vsaj nekaterim izmed njih uspelo policistom izmuzniti skozi vrata zakristije«.

Po dolgem času je lepo slišati, da je policija izrekla zgolj opozorilo, ljudje, ki se zbirajo v mestnih središčih, navadno nimajo takšne sreče kot verniki. So policisti končno ugotovili, da represija ne vpliva na širjenje epidemije? Ali pa so verniki vsaj v odnosu, ki ga ima do njih policija, privilegirani?

O sporni maši smo povprašali župnika v župniji Mekinje Pavla Pibernika. Izrazil je prepričanje, da so bile maše v nedeljo dovoljene. »Maša je bila brez prisotnosti vernikov splošnega ljudstva, drugače pa je bil samo en ministrant, organist, dva pritrkovalca sta bila v zvoniku, najožji sodelavci v cerkvi in župnišču, tako da smo imeli v bistvu mašo v okviru družine. To je bilo v nedeljo tudi dovoljeno, da se družijo družine in najožja župnijska družina je imela mašo, drugo pa je bilo odpovedano.« Župnika smo povprašali še, ali so razmišljali, da bi imeli mašo raje prek spleta, a to se jim ni zdela dobra zamisel, »saj je bilo na voljo veliko teh prenosov. Tudi v mariborski stolnici, kot smo lahko videli, so bili v cerkvi, skupaj z bralci in organisti, tako kot smo tukaj naredili mi. Saj smo bili zaklenjeni, da ne bi prišli noter še drugi, tako da smo res upoštevali vse, kar se da. Glede na to, koliko je bilo prejšnji dan v trgovinah ljudi, smo lahko videli, kako to poteka«. Morda z odloki ni bil dobro seznanjen, na velikonočno nedeljo so bili, to je potrdila tudi policija, zbiranje vernikov in verski obredi prepovedani.

Policija je izrekla le opomine, a nemara se bo nazadnje odločila drugače. Ko je katoliška cerkev omogočila množično zbiranje vernikov 15. avgusta na Brezjah, ji je zdravstveni inšpektorat izdal plačilni nalog 4000 evrov. Enako bi lahko storil tudi zdaj.

Notranji minister Aleš Hojs vseskozi poziva k spoštovanju vladnih odlokov. In kaj je dejal, ko je izvedel, da so tokrat odloke kršili verniki? Na vprašanje, zakaj je policija obiskala katoliško cerkev, mošeje pa ne, ni humorno zapisal, da verjetno zato, ker muslimani ne praznujejo velike noči. Ne, v svojem slogu je znova našel Udbo: »Za krščanske cerkve so ovaduštvo dobro razvili v prejšnjem sistemu, a ker je leva opozicija verna naslednica komunističnega enoumja, so jim taki pristopi domači in jih radi uporabljajo. Policija na klic in prijavo pač mora odreagirati.« Še sreča, da je kršitelje, ti so želeli le sodelovati pri verskem obredu, policija le opomnila in se potem znova pognala na lov za protestniki ...