Otroci med zaprtjem šol niso napredovali

Študija univerz v Oxfordu in Stockholmu je pokazala, da so najhujše posledice utrpeli šolarji iz družin s slabše izobraženimi starši

Rezultati kažejo, da so učenci med šolanjem na daljavo naredili majhen napredek ali pa ga sploh niso.

Napredek nizozemskih otrok med zaprtjem šol zaradi pandemije covida-19 lansko pomlad je bil praktično ničen, kaže študija univerz v Oxfordu in Stockholmu. Še hujše posledice so utrpeli šolarji iz družin s slabše izobraženimi starši.

Britanski in švedski znanstveniki so primerjali rezultate nacionalnih preverjanj znanja, ki so jih izvedli lani pred in po zaprtju šol, s preverjanji znanja v treh letih pred tem. Vključili so rezultate 350.000 nizozemskih osnovnošolcev.

V študiji, objavljeni v znanstveni reviji Pnas, so ugotovili, da je bil upad znanja enak petini šolskega leta, kar je enako osmim tednom. Toliko časa pa so bile zaprte šole na Nizozemskem. Upad je bil pri otrocih iz družin, kjer so starši slabše izobraženi, še za do 60 odstotkov večji, kar potrjuje zaskrbljenost glede neenakomernih posledic pandemije za otroke in družine.

Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko bil upad znanja v državah s slabšo infrastrukturo in daljšim zaprtjem šol še večji.

