Vprašanj je veliko, odgovorov zelo malo

Odprto pismo Dijaške organizacije Slovenije, Dijaške skupnosti Ljubljana, Dijaške skupnosti Maribor in Obalne dijaške skupnosti na temo izvedbe maturitetnih izpitov in aktualne dijaške problematike

© Alexandra Koch / Pixabay

Dijaki smo danes zaključili že tretje obdobje izobraževanja na daljavo. Problemov nam ne povzroča zgolj slaba kvaliteta takšnega izobraževanja in neprestano prekinjanje klasičnega šolanja, temveč tudi nejasni dolgoročni načrti pristojnih institucij in predvsem dejstvo, da s slednjimi nismo seznanjeni do zadnjega trenutka. Delne informacije in nepremišljeni odgovori so nas postavili v situacijo, v kateri se naša prihodnost zdi nejasna.

Trenutna situacija je vse bolj negotova, tudi epidemiološka slika se nepredvidljivo slabša. Ob vsem tem smo v najhujšem položaju zopet dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Kot smo na Dijaški organizaciji Slovenije že večkrat izpostavili, podpiramo vračanje v šolo, seveda v skladu z vsemi potrebnimi varnostnimi ukrepi, saj se zavedamo pomembnosti kvalitetnih priprav na maturitetne izpite, ki v spletnem okolju žal niso zadostne. Šolsko leto se bliža koncu, našim vprašanjem pa manjkajo konkretni odgovori. S tem pismom se na Vas obračamo z željo in zahtevo, da težavo 9.000 poklicnih in 7.000 splošnih slovenskih maturantov končno uvrstite med prioritetne naloge.

Vprašanje načina izvajanja maturitetnih izpitov ni več problem prihodnosti, zato smo se Dijaška organizacija Slovenije in regionalne dijaške skupnosti (Dijaška skupnost Ljubljana, Dijaška skupnost Maribor in Obalna dijaška skupnost) združile v skupnem pozivu, v katerem zahtevamo, da se temeljito premisli o trenutnih ukrepih in rešitvah, ki so na voljo. Zahtevamo, da se razrešijo vprašanja pred izvedbo prvega maturitetnega preizkusa, ki bo po načrtu potekal že čez manj kot mesec dni. Na Vas naslavljamo sledeča konkretna vprašanja.

• Kaj se bo zgodilo, če bodo nekateri dijaki prestajali karanteno v času mature? Bodo imeli možnost zgolj jesenskega roka in ali se bo za njih razpisal nov rok?

• Kako se bo ob velikem številu pozitivnih primerov zagotovilo ustrezne varnostne ukrepe? Ali so že izdelani varnostni protokoli, ki bodo minimalizirali možnost okužbe med dijaki (opravljanje izpitov v večjih prostorih, v manjših skupinah, s pregradami med dijaki…)?

• Ali bo za dijake pred maturitetnimi izpiti nujno (samo)testiranje (s HAT ali PCR testi) in na kakšen način bo to potekalo? Kako se bo ravnalo z dijaki, ki bodo to testiranje zaradi zadržkov zavrnili ter kdo bo nadziral avtentičnost testov?

• Kako se bo ravnalo v primeru zmotnega pozitivnega HAT testa, ki bi lahko pomenil neupravičen izostanek na izpitu zaradi dolgih čakalnih vrst na PCR test (ta lahko pomeni prepozno potrditev dejanske negativnosti)? Bi lahko lažno pozitiven test preprečil pisanje mature tudi drugim dijakom, s katerimi je imel ta stik, kljub njihovim negativnim testom?

• Ali lahko dijaki pričakujemo dodatne prilagoditve poklicne in splošne mature? Menimo, da so bile prilagoditve iz meseca decembra, ko nihče od vpletenih ni mogel predvideti dodatnih mesecev šolanja na daljavo, primerne in zadovoljive, zdaj pa zaradi situacije niso več zadostne, še posebej ob morebitnem dodatnem podaljševanju zaprtja šol.

Ob tem bi še enkrat radi opozorili, da se ne sme ponoviti praksa prejšnjega leta, ko sta se v okviru obveznega predmeta materinskega jezika obe poli pisali na isti dan. Če epidemiološka slika ne bo dopuščala pisanja eseja na napovedan datum, naj se prestavi, a nikakor ne na termin pisanja druge pole.

Tokrat se na Vas, pristojne institucije, obračamo negotovi o naši prihodnosti. Dijaki se zavedamo resnosti in nepredvidljivosti situacije, zaradi katere moramo biti pripravljeni na najhujše scenarije. Če so se lani po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport ta vprašanja v praksi razrešila sama od sebe, se letos na to ne moremo zanašati in so potrebne konkretne in pravočasne rešitve. Čeprav je minilo veliko časa in smo na dotično problematiko že večkrat opozorili, rešitev še vedno ni. Pričakujemo, da bo tudi letošnji generaciji maturantov zagotovljena enaka pravica opravljanja mature.

Vprašanj je torej veliko, odgovorov zelo malo. Zahtevamo dialog in sodelovanje, predvsem pa čim hitrejše informacije in ažurno reševanje trenutne problematike. V pričakovanju na hiter odziv Vas pozdravljamo!

Dijaška organizacija Slovenije,

Maja Kalin, l.r., predsednica

Dijaška skupnost Maribor,

Kiara Haas, l.r., predsednica

Dijaška skupnost Ljubljana,

Majk Zupančič, l.r., predsednik

Obalna dijaška skupnost,

Anabel Todorović, l.r., predsednica