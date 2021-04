V Slovenijo prihaja 7000 odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson

A minister za zdravje pravi, da je cepiva v Sloveniji premalo, da bi lahko izbirali, s katerim se boste cepili

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Prihodnji teden bo v Slovenijo prispelo tudi 7000 odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Poleg na NIJZ pričakujejo še 40.950 odmerkov cepiva proizvajalca Pfizer in BioNTech ter 4800 odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca.

Na NIJZ pričakujejo, da bodo v prihodnjem tednu izpolnili vsa naročila cepilnih centrov. Starejšim od 65 let, stanovalcem domov za starejše in posebej kroničnim bolnikom bo namenjenih 53.854 odmerkov mRNA cepiva. Okoli 2700 odmerkov cepiva AstraZeneca pa bo namenjenih starejšim od 60 let.

V tem tednu je sicer Slovenija prišlo 55.350 odmerkov cepiva. V sredo je tako NIJZ prejel 40.950 odmerkov cepiva podjetja Pfizer, v četrtek pa 14.400 odmerkov cepiva Moderna.

V centralnem skladišču pa ostaja 2000 odmerkov cepiva Moderne, ki je rezervirano za cepljenje z drugim odmerkom, in 14.400 odmerkov, ki so jih prejeli ta četrtek. Prav tako imajo tudi 19.700 odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, ki bo izdano v naslednjem tednu in je rezervirano za cepljenje z drugim odmerkom. Spremembe, povezane z dodatnimi sporočili cepilnih centrov, so mogoče, so sporočili. Nekatera naročila morajo še preveriti, so dodali.

Do sedaj ima Slovenija, kakor tudi vse druge države članice EU, podpisano eno pogodbo s podjetjem Johnson&Johnson, in sicer za dobavo 938.899 odmerkov, so za STA navedli na ministrstvu za zdravje.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na novinarski konferenci pojasnil, da se tako kot pri cepivih ostalih proizvajalcev tudi pri uporabi cepiva Johnson & Johnson upošteva nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19. Kot je še dejal, je cepiva v Sloveniji premalo, da bi lahko izbirali med različnimi cepivi, zato se bo to cepivo razdelilo skladno s potrebami.