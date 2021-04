Kako je Janša novinarja obtožil cenzure v slogu nacističnega propagandnega lista

Slovenski premier je dopisnika ARD Nikija Neumaierja obtožil cenzure v slogu nacističnega propagandnega lista »Der Stürmer« le zato, ker je poročal o stanju medijev v Sloveniji

Frankfurter Allgeimeine Zeitung povzema poročilo nemške agencije dpa o novem tviteraškem obračunu predsednika slovenske vlade s tujimi novinarji

Festivala zapisov o žaljivostih slovenskega predsednika vlade v evropskih medijih ni konca, nemška Der Spiegel in hkrati z istim besedilom še Frankfurter Allgeimeine Zeitung povzemata poročilo nemške agencije dpa o zadnjem tviteraškem obračunu predsednika slovenske vlade s tujimi novinarji, tokrat o žalitvah na račun nemškega dopisnika Nikija Neumaierja, ki je na ARD v rubriki »Tagesthemen« poročal o ogroženi svobodi medijev v Sloveniji. Prispevek v Spieglu nosi naslov »Slovenski premier napadel dopisnika ARD«, prispevek v Frankfurter Allgemeine Zeitung pa »Slovenski premier je verbalno napadel dopisnika ARD«.

Obtoženi cenzure

Tudi Spiegel in FAZ ugotavljata, da je Janša v evropskem parlamentu že povzročil škandal, o čemer je Spiegel pisal nedavno, pa tudi, da res dolgo časa ni želel priznati volilnega poraza Donalda Trumpa. Tokrat pa je šel korak dlje in dopisnika ARD Nikija Neumaierja obtožil cenzure v slogu nacističnega propagandnega lista »Der Stürmer« le zato, ker je 31. marca poročal o stanju medijev v Sloveniji, ob tem pa naj domnevno ne bi spraševal nasprotne strani. Kar ne drži, dodajata Spiegel in FAZ, kajti v prispevku je nastopil tudi vladni tiskovni predstavnik Uroš Urbanija in pojasnil, da je 90 odstotkov slovenskih medijev levo usmerjenih in proti vladi.

Članek še omenja, da so novinarji slovenske javne radiotelevizije RTV primerjali Janševo obsesivno uporabo tviterja s Trumpovo, k čemur je direktorica RTV Natalija Gorščak dodala svoje strahove, da bi rad neodvisno televizijo spremenil v državno.

Začetni del prispevka v Spieglu: enak članek je objavil tudi FAZ

© Der Spiegel

ARD je primerjal z nacistično propagando

Nato Spiegel povzame vsebino spornega tvita, ki se je glasil: Žal je g. Niki Neumaier izvedel cenzuro v stilu »Pravde« in »Der Stürmer«. Dobesedno. Iz vašega prispevka ste izključili skoraj vse, ki se niso strinjali z vašim enostranskim pogledom. Sramota za ARD in ARDstudioWien.

Janšev tvit, v katerem napade dopisnika ARD

© Twitter

K temu je dodal še ključnik »lyingforliving«, s katerim serijsko naslavlja tuje novinarje po »incidentu« z novinarko Politica, torej z obtožbo, da vsi »lažejo za preživetje«. Predsednik slovenske vlade je potemtakem ARD primerjal s propagandnim glasilom nacistične Nemčije in s »Pravdo«, ki je bila uradni časopis Komunistične partije Sovjetske zveze.

Vljuden odziv ARD

Tej provokaciji je sledil izjemno vljuden odgovor hiše ARD, na tviterju je zgolj spomnila na dejstvo, da je bil »Der Stürmer« propagandno orodje nacistične Nemčije. Kasneje se je na to odzval še odgovorni urednik Bayerischer Rundfunk Christian Nitsche in takšne sramotne navedbe Janše v četrtek označil za »popolnoma neutemeljene in zlonamerno obrekljive«.

Nevtralna reakcija s strani ARD, brez obsodb in vrednostnih ocen

© Twitter

Obenem pa dodal, da je takšna zgodovinska primerjava »tudi poskus diskreditacije neodvisnega novinarstva«. Kasneje je Nitsche, ob objavi zapisa v FAZ-u, k temu dodal še nekakšen poduk: »Evropa temelji na neodtujljivih vrednotah: ‘Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev.’ Tako piše v Listini EU o temeljnih pravicah.«

Spiegel in FAZ sicer zaključujeta svoj članek s pojasnilom, da se Janša nenehno prereka z novinarji in da so mu zaradi nenehnega tvitanja nadeli vzdevek »maršal Twito«, kar kot igra besed asociira na Josipa Broza Tita, ki je vladal socialistični Jugoslaviji od leta 1945 do 1980 in leta 1943 prevzel naziv maršal kot vodja partizanov.

Janša se razglasi za zmagovalca v stavi

Še bolj bizaren od začetne žalitve je premierjev odgovor, v katerem je sebe razglasil za zmagovalca v stavi – ki je sicer ni bilo. Napisal je: »Dobil sem stavo. Pravda sploh ni težava za njih. Morda je Niki Neumaier celo ponosen, da jo lahko posnema.«

Bizaren in še dodatno žaljiv odziv premierja

© Twitter

Njegova izpeljava temelji na skrajno obskurni logiki, ki je lahko zgolj takšna: sicer ste zanikali, da ste podobni »Der Stürmerju«, naj vam bo, toda nista pa zanikali, da ste podobni »Pravdi«. Torej ste podobni »Pravdi« in zato sem zmagal. Na zelo podoben način se je potem odzval še na Nitscheja: »Kot sem pričakoval, sem dobil še eno stavo. Pravda in njen novinarski stil za njih nista težava. Morda sta vzor.«

Tudi časnik Delo propagandno glasilo

Posebna težava slovenskega novinarstva in domače politične kulture je bistveno bolj tragična od zgoraj opisane serije smešenj predsednika vlade pred svetom, s tem pa sesuvanja ugleda Slovenije, kar na ministrstvu za zunanje zadeve ali na ministrstvu za kulturo odločno zanikajo. Tragedija je namreč tale: takšno obnašanje ni za domačo politiko popolnoma nič novega, SDS svoje vzorce ravnanj reciklira v neskončnost že desetletja, a tega naši mediji in politika preprosto niso znali ali želeli sporočiti mednarodni javnosti.

Zato je ta šele leta 2021 obsežneje šokirana vpričo ravnanj, ki so za povprečnega slovenskega državljana dovolj znana domačijska diskreditacijska folklora. Že desetletja namreč poslušamo tudi primerjave domačih medijev z nacistično propagando. Mar ni časopisa Delo premierjeva stranka označevala s prav podobnimi izrazi, ga primerjala z nacističnim glasilom, ob njem slikala Josepha Goebbelsa, zraven pripisovala »Delo osvobaja« in mu norčavo podeljevala posebne nagrade? Ne, nihče se ni dovolj trudil tega ustaviti.

SDS primerja časopis Delo z nacistično propagando

© SDS.si

Zdaj smo na tem, da se pač vojne z mediji izvažajo še v tujino, novinarji pa z nekakšno čudno privoščljivostjo opazujejo, kako bodo reagirali njihovi kolegi v tujini na nekaj, kar že dolgo prenašajo sami. Da bi od vlade in njenih predstavnikov dovolj vztrajno zahtevali, da se jasno in brez opletanj opredelijo do intenzivnega uničevanja ugleda države, se ne more zgoditi.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**