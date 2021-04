Mahnič grozil novinarju

Janšev državni sekretar za nacionalno varnost v slogu svojega šefa nad novinarja

Mali in veliki šef

Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič je na tviterju povzel odziv predsednika slovenske vlade na prispevek ARD, ki je kasneje izbruhnil v še en medijski škandal, o katerem sta med drugim poročala tudi Spiegel in Frankurter Allgemeine Zeitung: »Lügen für den Brotwerb«. Tako so na ARD prevedli hud očitek slovenskega premierja (lying for living) njihovemu novinarju in celi hiši. Primerjanje osrednje nemške javne TV s Stürmerjem ali Pravdo je že tako poniglavost, kakršne na tej ravni še ni bilo.

Žerjavičev tvit, na katerega je reagiral Mahnič

Brezvezni ARD in skrb za službo

Nov Janšev verbalni obračun s tujimi novinarji sem podrobno opisal, na Žerjaviča pa se je skrajno žaljivo in obenem pomenljivo nato obregnil še Janšev državni sekretar za nacionalno varnost: "Peter Žerjavič, koga v EU briga, kaj si misli nek brezvezni ARD. Tebe naj raje skrbi, kolikokrat se boš še lahko zabaval na Place du Luxembourg ob četrtkih popoldne, če Petrič ne bo dobil aneksov za drugi tir."

Primitivni odziv Žana Mahniča je žal minil brez slehernega medijskega odmeva, še najmanj solidarnostnega s strani kolegic in kolegov, čeprav ob žaljivosti na račun ARD vsebuje odkrito grožnjo: dopisnika svari, da morda več ne bo več dolgo časa opravlja te službe, in to z diskreditacijskim opisom njegovega dela kot zabavanja v eni od najbolj znanih bruseljski četrti.

Obenem namiguje, da bi lahko podjetje Kolektor CPG, ki ga obvladuje Stojan Petrič, sicer lastnik Dela, ne prejel podpisov pod anekse z družbo 2TDK, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti države, za izvedbo gradbenih del drugega tira, trenutno največjega infrastrukturnega projekta pri nas.

Odziv urednika Mladine na Mahničevo grožnjo Delovemu novinarju

Tudi cenzura Markeša pojasnjena z drugim tirom

Mahničeva neposredna grožnja se potemtakem nanaša na to, da bi vlada, katere del je, lahko finančno vplivala na delovanje časopisa Delo, zaradi česar bi posledično Žerjavič izgubil možnost »zabave na Place du Luxembourg ob četrtkih popoldne«, kot se je norčavo izrazil in s tem mislil na izgubo službe ali pozicije. Mimogrede, model finančnega izčrpavanja medija, na katerega namiguje državni sekretar, se že dolge mesece odvija ravno na primeru Slovenske tiskovne agencije, sekretar pa s svojim tvitom razkriva taktiko oblasti, ki jo je ubrala v obračunu z mediji.

Naj spomnim, po podatkih in predvidevanjih tednika Mladina je prav pogodba glede drugega tira bila tista, ki je pripeljala do nedavne grobe cenzure članka Janeza Markeša s posegom v tiskarni in zamenjavo že natisnjene naklade. Podobno kot napad sekretarja na dopisnika Dela je tudi cenzurni poseg proti drugemu novinarju Dela ostal brez sleherne širše javne problematizacije, v večini medijev je preprosto zamolčan.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**