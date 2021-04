Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji: »Papež Frančišek pomirja evropsko javnost«

V intervjuju je opozoril, da sovražna politika ni le problem za napadene manjšine, temveč je nesreča za vso družbo

Nedžad Grabus in predsednik republike Borut Pahor

© Miha Fras

Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus se po 15 letih vodenja s položaja poslavlja tri leta pred iztekom mandata. V dneh, ko je informacija prišla v javnost, je bil deležen številnih klicev in prošenj, naj še enkrat premisli. Kljub temu ostaja pri odločitvi, da odide, je povedal v pogovoru za časnik Večer.

V času njegovega mandata je bil dokončan dolgoletni projekt Muslimanskega kulturnega centra, s položaja pa odhaja v času epidemije, ki večini vernikov preprečuje osebno udeležbo na verskih obredih.

Kot je dejal, si želi odprtja verskih objektov, saj meni, da je tudi ta kompomenta življenja zelo pomembna, še posebej v času, ko se ljudje soočajo s posledicami epidemije. Sam ne razume, po kakšnih kriterijih se odloča o tem, kaj bo delovalo in kaj ne.

Zato si želi predpisov, ki bi jasno določali, pod katerimi pogoji lahko ob sproščanju ukrepov v verski objekt pride več ljudi. "Kaj je golo preživetje, če je človek duhovno uničen? Vrednote, ki smo jih gojili v Evropi in ki so nas osrečevale, ena od teh je verska svoboda, moramo ohranjati," je poudaril.

Opozoril je tudi, da se religije ne sme zlorabljati za kratkoročne politične interese. "Če duhovnik izjavi, da bo islam pokoril celo Evropo - ne rečem, da ni imamov, ki imajo kdaj tudi čudne izjave - se jaz s takim pristopom ne strinjam," je povedal.

"Sovražna politika ni le problem za napadene manjšine, temveč je nesreča za vso družbo. Tega bi se morali zavedati, saj imamo številne primere iz zgodovine, ki temu pritrjujejo. Kot je dejal eden od mislecev, bolje je sto dni slabega miru kot ena noč anarhije, saj se v takih situacijah vse uniči, zato je čas, da se vsi zresnimo."



Nedžad Grabus,

mufti Islamske skupnosti v Sloveniji

Po njegovih besedah ima Evropa še vedno moč in je sposobna prenavljati svet tudi ob pomoči verskih in duhovnih voditeljev ter na ta način ohranjati upanje za dele sveta, kjer tovrstne svobode ni in kjer je pogovor o drugačnih pogledih na svet še vedno tabu tema. Ob tem je mufti izrazil naklonjenost do načina, na katerega z ljudmi komunicira papež. "Sem neizmerno vesel, da papež Frančišek, ki je najpomembnejši verski voditelj v Evropi, s svojimi izjavami pomirja evropsko javnost," je povedal.

Zaskrbljen pa je predvsem zaradi podpihovanja nestrpnosti in sovraštva s pozicije politične moči. Tudi sam svojim sodelavcem nenehno ponavlja, da morajo biti pozorni, kakšno retoriko uporabljajo. Po njegovih besedah sovražna politika ni le problem za napadene manjšine, temveč je nesreča za vso družbo. "Tega bi se morali zavedati, saj imamo številne primere iz zgodovine, ki temu pritrjujejo. Kot je dejal eden od mislecev, bolje je sto dni slabega miru kot ena noč anarhije, saj se v takih situacijah vse uniči, zato je čas, da se vsi zresnimo," je opozoril.

Eni od glavnih Grabusovih načel sta prizadevanje za mir in spoštovanje. Zelo se namreč trudi za dobro komunikacijo s slovensko javnostjo in njegov cilj ni, da bi Slovence spreobračali v islam. "Mi se osredotočamo na muslimanske družine, ki živijo v slovenski družbi in ki želijo biti tudi del islamske skupnosti. Naša dolžnost ob tem pa je, da delujemo na način, ki tem ljudem ne bo povzročal težav v vsakodnevnem življenju zgolj zato, ker so muslimani," je dodal.