Uberizacija strateškega sveta za digitalizacijo

Janševa vlada je za predsednika strateškega sveta za digitalizacijo imenovala Uberjevega lobista Marka Borisa Andrijaniča

Mark Boris Andrijanič

© Borut Krajnc

Vlada se je na dopisni seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Predsednik sveta je Mark Boris Andrijanič, sicer Uberjev lobist.

Naloga sveta naj bi bila med drugim ta, da predlaga ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije. "Naloga novoustanovljenega strateškega sveta za digitalizacijo je, da za predsednika vlade Janeza Janšo v roku petih mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave," je sporočila vlada.

"Svet pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote ter za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta. Naloga je tudi spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije ter spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev," so še navedli v sporočilu za javnost.

Janševa vlada je 9. decembra sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja zakonsko podlago za delovanje podjetij, kot je Uber. Pod pretvezo tehnoloških prebojev namreč poteka vedno večja prekarizacija dela. Uber svojih prevoznikov ne zaposluje in se tako izogiba obveznostim delodajalca. Delavci nosijo stroške dela, kar po eni strani pomeni nižje cene prevozov, po drugi pa večje dobičke za podjetje, ki si od vsakega prevoza lasti od 20 do 25 odstotkov.

Sodišča v Nemčiji, Italiji, Franciji in drugih evropskih državah so nekatere storitve platforme Uber prepovedala – med njimi najbolj sporna je zagotovo UberPOP, saj omogoča prevažanje tistim, ki nimajo licence. Septembra se je v Londonu končala še ena sodna odisejada, po kateri so Uberju po prekinitvi vseeno obnovili poslovanje, Madžarska pa je na primer Uber v celoti prepovedala. Hkrati evropska komisija napoveduje razširitev pravil o davčni preglednosti na digitalne platforme.