V hišo občinske svetnice LMŠ vrgli steklenico s petrolejem in povročili požar

"Gre za zavržno dejanje, ki terja odločno obsodbo vse demokratične javnosti. Od pristojnih organov pričakujem, da ukrenejo vse za to, da bo storilec odkrit in kaznovan," je odzivu na nasilno dejanje zapisal predsednik republike Borut Pahor

Borut Pahor, predsednik republike

Predsednik republike Borut Pahor je ostro obsodil nasilno dejanje v Črnomlju, ko je neznanec v petek zvečer skozi okno v hišo občinske svetnice stranke LMŠ Vesne Fabjan vrgel steklenico, napolnjeno s petrolejem, s čimer je povzročil manjši požar. Pahor je pozval k strpnosti in opozoril na pomen medsebojnega spoštovanja.

Kot je v danes posredovanem pozivu javnosti zapisal Pahor, motivi za nasilno dejanje v Črnomlju še niso znani. "Tudi, če niso povezani z dejstvom, da je morebitna tarča nasilja občinska svetnica LMŠ, gre za zavržno dejanje, ki terja odločno obsodbo vse demokratične javnosti. Od pristojnih organov pričakujem, da ukrenejo vse za to, da bo storilec odkrit in kaznovan," je v pozivu zapisal predsednik Pahor.

Ob tem je opozoril na pomen medsebojnega spoštovanja in strpnosti, ki sta po njegovih besedah nenadomestljivega pomena tudi za uspešno premagovanje sedanje zdravstvene krize. "Razumem skrbi, tesnobe, strahove in jezo med nami, vendar prav zaradi tega ne smemo s tem opravičevati nasilja, verbalnega in fizičnega," je poudaril predsednik.

Vse je pozval, da se vzdržimo slehernih ravnanj, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot žaljiva in sovražna. "Pozivam vse nas, da zavrnemo sleherno nasilje kot način reševanja težkih razmer, v katerih smo se znašli. Ocenjujem, da je med nami dovolj moči, da zmoremo premagati krizo po mirni in demokratični poti," je še zapisal Pahor.

Kot je v soboto poročal portal 24ur, je v petek zvečer neznanec skozi okno hiše občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan vrgel steklenico, ki je bila napolnjena s petrolejem. Ob tem je izbruhnil manjši požar, ki so ga domači pogasili. Pri tem ni bil nihče poškodovan.

S Policijske uprave Novo mesto so ob tem sporočili, da kriminalisti opravljajo intenzivno preiskavo. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode, so navedli na policiji.

V stranki LMŠ so poudarili, da nobena politična ali kakršnakoli druga dejavnost ne opravičuje takšnega napada ter da je še posebej grozljivo to, da je Vesna Fabjan politično aktivna in da je bil napad izveden na domu, kjer živi z družino. Tudi v LMŠ so izrazili pričakovanje, da bo policija dejanje čim prej raziskala.

Napad je z objavo na Twitterju deloma obsodil tudi predsednik vlade Janez Janša. "Napad na dom občinske svetnice v Črnomlju je kaznivo dejanje, vredno obsodbe in kazni. Ne glede na motiv," je zapisal. Pri tem pa ni mogel iz svoje kože ter v svojem značilnem slogu dodal, da "preseneča hitra reakcija tistih, ki ob podobnih ali hujših napadih na snemalca Nova24TV, fotografa na protestih v Ljubljani, g. Kreka, grožnjah s smrtjo ipd. - molčijo".

Napad sta ostro obsodila tudi prvak NSi in obrambni minister Matej Tonin ter predsednica SD Tanja Fajon.