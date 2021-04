Kam naj se obrnejo mladi v stiski?

V času ukrepov za zajezitev epidemije je v duševni stiski vedno več mladih

© pixabay.com

Brezplačni posveti in možnost razbremenilnega pogovora so na voljo tudi študentom in mlajšim odraslim, ki v času ukrepov za zajezitev epidemije potrebujejo psihološko pomoč. Obrnejo se lahko na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki so na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji, ali na telefonsko številko 080 51 00, poudarjajo na NIJZ.

Izsledki raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), objavljeni nedavno, so pokazali na poslabšanje stanja na področju duševnega zdravja med študenti v času epidemije covida-19.

Raziskava, opravljena med novembrom in januarjem, je med drugim pokazala, da je kar 89 odstotkov od skupno 484 vprašanih študentov v zadnjih štirih tednih opazilo motnje razpoloženja, kot sta anksioznost in depresija, slabih 24 odstotkov pa je med psihofizičnimi težavami navedlo tudi samomorilno vedenje.

Pedopsihiatrinja Hojka Gregorič Kumperščak je v nedavnem pogovoru za STA sicer poudarila, da epidemija covida-19 ni ustvarila duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, jih je pa razgalila.

Na NIJZ poudarjajo, da je v državi na voljo veliko možnosti za psihološko podporo. Ena je psihološka podpora v zdravstvenih domovih v sklopu Telefona za psihološko podporo prebivalcem med epidemijo covid-19, ki je dosegljiva na številki 080 51 00. Strokovno pomoč pri premagovanju stisk, strahov in skrbi nudijo izkušeni psihologi, diplomirane medicinske sestre in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja iz zdravstvenovzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja in drugih služb v zdravstvenih domovih, so navedli.

Vsebina takega pogovora je zaupna med svetovalcem in tistim, ki pokliče. Svetovalec lahko zaupnost prekrši le v primerih, ko je ogroženo življenje kličočega ali druge osebe, v primerih nasilja in zlorabe otrok ter v primerih povzročitve splošne nevarnosti.

Tisti, ki se soočajo z duševnimi stiskami ali težavami v duševnem zdravju, lahko pomoč poiščejo tudi v centrih za duševno zdravje. Ob tem so opomnili, da psihološka podpora ni namenjena poglobljeni psihoterapevtski, ki jo nudi na primer Svetovalnica za psihološko pomoč Posvet, ali psihiatrični obravnavi, dajanju nasvetov v zvezi z boleznijo covid-19 in ukrepi, povezanimi z njimi.

Telefon za psihološko podporo prebivalcem med epidemijo covid-19:



080 51 00

Kdor potrebuje psihološko podporo, se lahko obrne tudi na katerega od telefonov za pomoč v stiski. To so Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur na dan, vsak dan) ali Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro).

V svetovalnici Posvet osebam v duševni stiski v trenutnih razmerah omogočajo pogovore po telefonu in skypu. Za klic in pogovor sta na voljo številki 031 704 707 in 031 778 772 (vsak delovni dan med 8. in 18. uro).

Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, deluje 24-urni telefon 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke, žrtve nasilja. Nudijo tudi SOS osebno svetovanje, in sicer vsak delavnik od 9. do 15. ure na telefonski številki 031 699 333 ali po elektronski pošti preko naslova drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Društvo za nenasilno komunikacijo telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu nudi vsak dan od 8. do 16. ure na 031 770 120 (Ljubljana) in 031 546 098 (Koper).

Razbremenilni pogovor ali psihosocialno svetovanje nudi tudi Zveza prijateljev mladine Moste - Polje, in sicer na telefonski številki 01 54 43 043 ali preko elektronske pošte info@zpmmoste.net, so še navedli na NIJZ.