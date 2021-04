»Žal mi je, da ne poteka komunikacija z ministrico Simono Kustec«

Rado Pišot, predsednik državnega strokovnega sveta za šport, je dejal, da bi bili vladni ukrepi lahko bolj enostavni in jasni, predvsem pa trajnejši

Simona Kustec

Od danes so znova dovoljeni treningi in tekme vrhunskim registriranim športnikom, z določenimi omejitvami pa tudi vadba rekreativnim. Rado Pišot, predsednik državnega strokovnega sveta za šport, je pozdravil odločitev vlade in obenem izrazil upanje, da bodo sprejeti ukrepi trajnejši, "saj je šport rešitev težav in ne problem".

"Pomembno je, da smo v sodelovanju z zdravstveno stroko spremenili semafor ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa v različnih fazah tako, da omogoča dolgoročno odpiranje športa na zunanjih površinah. Tako omogoča brezkontaktne športe, tudi denimo tenis, v črni fazi. Že v rdeči pa je dovoljen šport mladih, tudi tekmovalni za registrirane kategorije od kadetov naprej," je najpomembnejši spremembi, ki sta se zgodili prejšnji petek in veljata od danes, izpostavila direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Mojca Doupona.

Doupona in Pišot sta tudi pozvala športne organizacije k spoštovanju ukrepov zdravstvene stroke in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Že doslej pa sicer ni bilo veliko težav s spoštovanjem ukrepov, saj je bilo ugotovljenih zelo malo kršitev v športu.

"Potem ko smo bili večkrat priča nesmislom in nepotrebnim zapletom, pa moramo biti danes tudi zadovoljni, saj zadnje odločitve vlade obetajo veliko boljše razmere za slovenski šport in končno tudi ponoven zagon športa mladih," je dejal Pišot.

"Gotovo bi bilo lahko tudi boljše, predvsem ukrepi bolj enostavni in jasni. Iskreno upam, da bodo predvsem trajnejši. Želel bi se zahvaliti vsem, posebej bi izpostavil direktorat za šport, ki mu je vendarle uspelo s skupnimi, strokovno argumentiranimi predlogi. Žal mi je sicer, da ne poteka komunikacija z ministrico Simono Kustec in iskreno upam, da bo tudi ta v bodoče boljša," je še pojasnil Pišot.