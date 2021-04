»Upamo, da do zaprtja šol in vrtcev ne bo več prihajalo«

"Vsa stroka je ocenila, da to ni dobro ne za otroke ne za sam sistem," je dejala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj

© Borut Peterlin

V vrtcih, kjer so po 11-dnevnem strožjem zaprtju javnega življenja od danes ponovno lahko sprejeli vse otroke, in šolah, kamor so se po dobrem tednu dni vnovičnega šolanja na daljavo spet vrnili osnovnošolci in del dijakov, si želijo in upajo, da zapiranja zavodov ne bo več. V šolah čakajo nadaljnja navodila glede samotestiranja učencev.

Vrtci so v času strožjega zaprtja javnega življenja med 1. in 11. aprilom lahko zagotavljali samo nujno varstvo in po podatkih predsednice Skupnosti vrtcev Slovenije Janje Bogataj je bilo v vrtec v omenjenem obdobju vključenih v povprečju osem odstotkov otrok.

"Bilo je prvič, da je bilo tako zelo rigorozno. In verjamem, da smo v vrtcih tokrat imeli zadnjič takšno zaprtje. Vsa stroka je ocenila, da to ni dobro ne za otroke ne za sam sistem. In upamo, da do takega zaprtja ne bo več prihajalo," je danes za STA poudarila Bogataj.

Ob tokratnem zaprtju je bilo po njenih besedah tudi veliko nujnih primerov, ko starši niso mogli prinesti potrdil in so otroci zato ostali doma. Ob tem so v vrtcih prepoznali tudi težke zgodbe nekaterih staršev, ravnatelji pa so bili prepuščeni situacijam, ki so načenjale sicer zgledno sodelovanje s starši otrok. Bogataj je poudarila, da si tega ne želijo, pač pa si želijo odličnega partnerskega sodelovanja v podporo družinam in v dobro otrok.

Danes so se v vrtce ponovno lahko vrnili vsi otroci, večjih zadreg v zvezi s tem ni bilo, je dejala Bogataj. "Opažamo pa, da so starši že kar nekoliko utrujeni od tega prehajanja, odpiranja, zapiranja. Opazijo se težave, ne prihajajo več toliko pozitivni in z nasmehom," je dejala Bogataj.

Zapiranja in odpiranja so naveličani tudi v osnovnih šolah. "Upamo, da bi zdaj res ostali odprti. Ker dejstvo je, da ni učinek tudi približno ne dovolj dober za tisto, kar si želimo od učencev v osnovni šoli. Delo na daljavo je zgolj in samo nadomestek in pomaga, da učenci ostanejo v stiku in da vsaj kaj delajo v zvezi s šolo. Motiviranost je zelo odvisna tudi od njihovih staršev," je za STA danes dejal predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan.

Glede napovedanega samotestiranja učencev zadnjega triletja osnovnih šol s hitrimi testi na novi koronavirus Pečan novih informacij nima, sestanek v zvezi s tem je napovedan za sredo, je povedal.

Tudi v srednjih šolah so veseli vrnitve dijakov, pa čeprav so jih v šolah pozdravili le polovico, je za STA dejal ravnatelj Gimnazije Nova Gorica Andrej Šušmelj. "Držimo pesti, da bo epidemiološka slika ostala najmanj takšna tudi v naslednjih mesecih, da bomo vztrajali do konca šolskega leta in bo šlo postopoma na bolje."

Intenzivno potekajo priprave na maturo, saj so se pred časom dijaki četrtih letnikov prvi vrnili v šole. "Priprave na maturo so prioriteta, trudimo se, da bi potekale čim bolj nemoteno. Glede na lanske rezultate mature tudi letos ne bi smelo biti kakšnih večjih odstopanj," je še dejal Šušmelj. Letos bo po informacijah iz republiškega izpitnega centra matura nekoliko prilagojena razmeram, spremembe bodo pri sami izvedbi mature.

V petek se v srednjih šolah po napovedih začenja samotestiranje dijakov, pred tem pa je po besedah Šušmelja še veliko neznank. "Ne vem, kakšen bo smisel tega testiranja, če bo prepuščeno popolnoma prostovoljni in neobvezni odločitvi. Ravnatelji se zaenkrat nagibamo k temu, da bi se dijaki testirali doma, stroka pravi, da bi bilo bolje, da bi se pred očmi učiteljev v šoli. O tem je še veliko nejasnosti in odprtih vprašanj, na katera čakamo pojasnila z ministrstva v prihodnjih dneh."

V vrtcih je po podatkih, s katerimi razpolaga Bogataj, precepljenih ali prekuženih okoli 40 odstotkov vseh zaposlenih, kar je po njenem mnenju trenutno zadovoljivo glede na vse dogajanje v zvezi s cepivi. Preostali zaposleni še naprej opravljajo redna testiranja. In glede na nizko število okuženih med zaposlenimi Bogataj sklepa, da vzgojno-izobraževalne ustanove niso leglo okužb in tako tudi s tega vidika ne vidi smisla po zapiranju vrtcev.