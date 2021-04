Avstralija se je odrekla ciljem glede cepljenja

Premier Scott Morrrison pravi, da je prisotnih vse preveč negotovosti

Avstralija se je po počasnem začetku odrekla ciljem glede cepljenja proti covidu-19. Kot je pojasnil premier Scott Morrrison, je namreč prisotnih vse preveč negotovosti. Avstralija je sprva obljubljala, da bodo do oktobra cepili vse odrasle prebivalce, a so se soočili z zelo počasnim začetkom programa cepljenja.

Kot je v nedeljo na Facebooku zapisal avstralski premier, spričo številnih negotovosti ni mogoče določiti ciljev glede razdelitve prvega odmerka cepiva med vse Avstralce do konca leta.

"Vlada tudi ni določila niti ne namerava določiti kakršnihkoli novih ciljev za cepljenje s prvim odmerkom," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Zdravstvene oblasti v državi so sicer minuli teden spremenile nasvet glede celjenja in so namesto cepiva AstraZenece priporočile uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech za odrasle, mlajše od 50 let.

Država s približno 25 milijoni prebivalcev ni izpolnila cilja razdelitve štirih milijonov odmerkov do konca marca - v tem časovnem okviru je cepila nekaj manj kot 842.000 ljudi. Glede na sobotne podatke pa so doslej skupno razdelili 1,1 milijona odmerkov.

V zvezi s cepivom podjetja AstraZenece so se po vsem svetu pojavile skrbi zaradi pojava redke oblike krvnih strdkov pri sicer majhnem številu tistih, ki so ga prejeli.

Oblasti za zamude krivijo težave z dobavno verigo cepiv, še nedavno pa so trdili, da bi lahko cepljenje pospešili s pomočjo lokalne proizvodnje cepiva AstraZenece.

Cepiva Pfizerja in BioNTecha po drugi strani še ne proizvajajo doma, je pa Avstralija minuli teden po spremembi nasveta glede cepljenja podvojila naročeno količino cepiva z 20 na 40 milijonov.

Država se je sicer doslej v primerjavi z drugimi državami izkazala pri zajezitvi izbruha novega koronavirusa. Skupno so od začetka pandemije našteli približno 29.000 primerov okužbe in 900 smrti med covidnimi bolniki.

