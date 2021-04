»Ob razširjenosti angleške različice so bistveno bolj bolni tudi mlajši ljudje, ki prej niso bili«

Specialist infektologije in intenzivne terapije Tomaž Vovko opozarja na bolj smrtonostno angleško različico novega koronavirusa

Specialist infektologije in intenzivne terapije Tomaž Vovko je danes dejal da je angleška različica novega koronavirusa bolj smrtonosna, pri njej pa lahko pričakujemo težji potek bolezni. "Ob razširjenosti angleške različice so bistveno bolj bolni tudi mlajši ljudje, ki prej niso bili," je poudaril.

"Glavni dejavnik smrtnosti pri covidu-19 je sicer starost, saj je pri višji starosti potek bolezni težji. Starejši bolniki so pogosteje potrebovali intenzivno zdravljenje, ki se je pri njih večkrat končalo s smrtjo. Trenutno pa se starostne meje premikajo navzdol," je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 dejal Vovko, ki dela na oddelku za intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Tam trenutni zdravijo približno tretjino kritično bolnih covidnih bolnikov. "Tako je prejšnji teden za covidom-19 umrl 42-letni bolnik brez pridruženih bolezni. Takšnih bolnikov je sedaj več kot v prejšnjem valu," je še dejal.

Znižanje starosti hospitaliziranih je Vovko pripisal tudi dejstvu, da so starejši že cepljeni. Je pa dejal, da večje število hospitalizacij mlajših ne pomeni, da mlajši prej niso bili sprejeti v bolnišnice, ker so postelje zasedali starejši. Kot je zatrdil, so v bolnišnično obravnavo sprejeti vsi, ki to potrebujejo. Praviloma gre za osebe, ki potrebujejo dodatek kisika ali imajo druge pomembne in težke zaplete, je dodal.

Povprečna starost bolnikov na covidni intenzivni terapiji v UKC Ljubljana je trenutno 65 let, zdravijo pa tudi bolnike, mlajše od 40 let, ki so zboleli za hujšo obliko bolezni.

"Čeprav imajo mladi boljše izhodišče, da ob hujšem poteku bolezni preživijo in prebolijo v boljšem stanju kot starejši bolniki, pa so tudi pri mlajših poteki bolezni lahko zelo hudi," je izpostavil Vovko in posvaril pred namernim okuževanjem za pridobivanje možnosti prehajanja meja, potovanja ipd.

Kot opozarja, je covid-19 nepredvidljiva bolezen, o kateri še vedno marsičesa ne vemo in pri nekaterih pušča precej dolgoročne posledice. "Bistveno bolj varno je, da se prepreči bolezen, kot da jo prebolimo," je dejal. Opozoril je tudi, da so ljudje, ki se želijo okužiti na v ta namen prirejenih zabavah, tudi v stikih z osebami, ki imajo tveganje za težji potek. Pozval je k odgovornosti in zaščiti drugih ljudi.

Čeprav bi bilo po njegovih besedah najbolje, da bi bili vsi takoj cepljeni, pa se mu pri cepljenju zdi pravilno upoštevanje pričakovanosti hudega poteka bolezni. Pozval je k čim prejšnji prijavi k cepljenju, a opozoril, da tudi cepljenje samo po sebi, pa tudi ob novih različicah virusa ni popolnoma zanesljivo, zato je potrebno upoštevanje zaščitnih ukrepov.

JurH7_joyZc