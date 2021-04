Janševa vlada prejela najnižjo oceno do zdaj

Pred letom dni je delo Janševe vlade pozitivno ocenjevalo še enkrat več anketiranih kot danes

Delo vlade je aprila pozitivno ocenilo 22 odstotkov anketiranih, kar je pol manj kot pred letom dni in najmanj v tem mandatu, kaže anketa, ki jo je za Delo opravila Mediana. Tako vlada kot državni zbor sta prejela najslabšo srednjo oceno.

Delo vlade je ta mesec 57,5 odstotka anketiranih ocenilo kot negativno, 18,7 odstotka pa kot srednje. Prejšnji mesec je delo vlade negativno ocenjevalo 51 odstotkov vprašanih, srednje dobra četrtina, delež tistih, ki so njeno delo ocenili pozitivno pa je ostal približno enak. Pred letom dni je delo vlade pozitivno ocenjevalo še enkrat več anketiranih kot danes, negativno pa petina.

Tudi srednja ocena dela vlade, ki je v marcu znašala 2,52, je najnižja doslej, in sicer 2,38. Še 0,2 odstotni točki je nižja tokratna srednja ocena državnega zbora (2,36). Prejšnji mesec je znašala 2,45.

Na parlamentarnih volitvah bi glede na anketo s 15,6 odstotka (oziroma 0,8 manj kot v marcu) glasov zmagala SDS. Na drugem mestu bi bila z 12,4 odstotki glasov anketiranih SD, ki je glede na prejšnji mesec pridobila dve odstotni točki podpore. Na tretjem mestu bi pristala Levica z 8,4-odstotno podporo, ki se je od marčevskega merjenja znižala za 0,6 odstotne točke.

Od marca je podporo izgubila tudi LMŠ, ki so ji anketirani tokrat namenili 7,5 odstotka glasov oziroma 1,3 odstotne točke manj kot marca. 1,2 odstotne točke pa je od prejšnjega meseca pridobila NSi, ki bi tokrat prejela 5,8 odstotkov glasov volivcev. Prav tako je podpora od marca narasla stranki DeSUS, ki je pridobila 0,3 odstotne točke in prejela 2,6 odstotka javnomnenjske podpore.

2,5 odstotka glasov anketiranih so prejeli Zeleni Slovenije, 2,4 odstotka pa SAB. Pod dvema odstotkoma pa so SNS (1,9 odstotka podpore), Piratska stranka (1,6 odstotka podpore), SLS (1,4 odstotka podpore), Dobra država (0,6 odstotka podpore) in SMC s pol odstotka podpore.

Glede na februar in marec je upadel delež neodločenih. Teh je bilo tokrat med anketiranimi 16,1 odstotka, še marca pa 4,7 odstotnih točk več. Je pa narasel delež tistih, ki ne bi volili nobene od naštetih strank. Takšnih je bilo tokrat 14,8 odstotka (marca 10,7). Tri odstotke vprašanih ni želelo odgovoriti, dober odstotek (1,1 odstotka) pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Razmerje med vladno koalicijo in opozicijo je po poročanju Dela od februarja ostalo skoraj enako. Prva bi prejela 22 odstotkov glasov, druga okrog 30.

Poklukar zamenjal Pahorja kot najbolj priljubljen politik v državi

Na barometru priljubljenosti politikov v aprilu vodi minister za zdravje Janez Poklukar, sledi mu predsednik republike Borut Pahor. Na tretjem mestu je predsednik državnega zbora Igor Zorčič, za njim pa minister za delo Janez Cigler Kralj in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Za prvo peterico so nato še predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon, njen strankarski kolega in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, obrambni minister Matej Tonin in zunanji minister Anže Logar, deseterico pa zaključuje predsednik LMŠ Marjan Šarec. Predsednik vlade Janez Janša je na 17. mestu lestvice.

Javnomnenjsko anketo je na reprezentativnem vzorcu 701 polnoletnega prebivalca Slovenije med 6. in 8. aprilom opravila agencija Mediana.