Sloveniji grozi konec novinarske neodvisnosti

Tudi Aktiv novinarjev Dela obsoja sporočilo Žana Mahniča dopisniku iz Bruslja. Njihovo izjavo podpirata tudi vodstvo uredništva Dela in Društvo novinarjev Slovenije (DNS).

Predsednik vlade Janez Janša in njegov sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič

Aktiv novinarjev Dela obsoja sporočilo, ki ga je Janšev državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič na Twitterju namenil Delovemu dopisniku iz Bruslja Petru Žerjaviču. To razumejo kot grožnjo in še en poskus pritiska politike na novinarje ali medijske hiše. Njihovo izjavo podpirata tudi vodstvo uredništva Dela in Društvo novinarjev Slovenije (DNS).

Žerjavič je namreč na Twitterju povzel do predsednika vlade Janeza Janše kritičen prispevek osrednje nemške javne televizije ARD, Mahnič pa je v odgovor zapisal: "Koga v EU briga, kaj si misli nek brezvezni ARD. Tebe naj raje skrbi, kolikokrat se boš ob četrtkih popoldne še zabaval na Place du Luxembourg, če Petrič ne bo dobil aneksov za drugi tir."

Žan Mahnič,

državni sekretar za nacionalno varnost

Izvršni odbor aktiva novinarjev Dela takšne grožnje obsoja in jih razume kot še en poskus pritiska politike na posamezne novinarje ali medijske hiše, s katerimi se v slovenskem prostoru soočamo v zadnjem obdobju. "Novinarji Dela svoje delo opravljamo profesionalno in odgovorno v skladu z najvišjimi novinarskimi standardi. Pri tem uživamo vso podporo vodstva uredništva," so zapisali.

Mahničev tvit je odkrita grožnja in izsiljevanje časopisa Delo

Oglasili so se tudi nekdanji novinarji te časopisne hiše, ki so v odprtem pismu Mahničev tvit ocenili kot odkrito grožnjo in izsiljevanje časopisa Delo, saj je Stojan Petrič posredno velik solastnik Dela, hkrati pa še vedno pomembno ime v podjetju Kolektor, ki je ravnokar podpisalo pogodbo o gradnji drugega tira. "Grozi javno, odkrito in brez zadržkov, čeprav gre za kaznivo izsiljevanje, za surov napad na avtonomno uredniško politiko Dela in na medijsko svobodo nasploh. Prek izsiljevanja lastnika se tako dogaja nov nasilen poskus politične podreditve Dela," so zapisali nekdanji sodelavci časnika.

V odprtem pismu, ki so ga med drugim podpisali Janko Lorenci, Mojca Drčar Murko, Jure Apih, Slavko Pregl, Dušan Snoj, Bernarda Jeklin, Gregor Repovž in drugi, so opozorili tudi na domneven umik članka komentatorja Janeza Markeša iz že natisnjene Sobotne priloge Dela, ki je bil kritičen do vlade. "Je bil urednik k temu od zunaj in politično prisiljen? Kakorkoli, časopis je doživel grobo (samo)cenzuro, za avtonomno, verodostojno novinarstvo nepojmljivo," so zapisali.

Pod podobnimi pritiski so po njihovih navedbah tudi drugi mediji, vključno z RTV Slovenija (RTVS) in Slovensko tiskovno agencijo (STA). Menijo, da Sloveniji grozi konec novinarske neodvisnosti in verodostojnosti.