Janša zavajal o količini denarja

Predsednik vlade Janez Janša je sredstva, s katerimi nevladne organizacije financirajo sprotne stroške, primerjal s sredstvi za gradnjo in adaptacijo domov za starejše, ki so izključno investicijska

»Za nekaj nevladnih organizacij na Metelkovi je bilo v zadnjih desetih letih namenjenega več denarja kot za gradnjo vseh domov za starejše oziroma za adaptacijo,« je 12. marca dejal predsednik vlade Janez Janša.

Šestindvajset nevladnih organizacij, ki so registrirane na Metelkovi 4 in 6 ali pa uporabljajo tamkajšnje prostore, je po podatkih Erarja v zadnjih desetih letih prejelo 33,4 milijona evrov javnega denarja. To je več od 17,6 milijona evrov, ki jih je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v istem obdobju namenilo za gradnjo in adaptacijo domov za starejše namenila.

Janez Janša,

predsednik vlade RS

Toda nevladne organizacije z javnimi sredstvi financirajo tudi tekoče delovanje in ne zgolj investicij, je pojasnil Iztok Šori, direktor Mirovnega inštituta, ki je registriran na Metelkovi 6. Investicije na inštitutu, denimo nakup računalnikov in druge osnovne opreme, financirajo iz projektnih sredstev, ki jih pridobijo prek različnih razpisov.

Poleg tega so sredstva, s katerimi država omogoča tekoče delovanje sistema dolgotrajne oskrbe, znatno višja od prejemkov nevladnih organizacij. Po podatkih statističnega urada so splošni izdatki za dolgotrajno oskrbo med letoma 2011 in 2018 znašali 925,98 milijona evrov, kar je 35-krat več, kot so v istem obdobju prejele nevladne organizacije na Metelkovi.

Podrobneje o tem, kako se financirajo nevladne organizacije na Metelkovi, in o sistemu dolgotrajne oskrbe, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.