Prva uradnica za raznolikost in vključevanje

State Department ima premalo diplomatov, ki niso beli moški

Abercrombie-Winstanley

© Elaine Bugeja / Flickr

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v ponedeljek imenoval nekdanjo veleposlanico na Malti Gino Abercormbie Winstanley na položaj glavne uradnice za raznolikost in vključevanje. State Department ima premalo diplomatov, ki niso beli moški.

"State Department enostavno ni tako raznolik in vključujoč, kot bi moral biti," je dejal Blinken in dodal, da gre za dolgotrajen problem, ki ni omejen le na State Department.

Abercrombie Winstanley, ki ima 30 let izkušenj z delom v diplomaciji, je povedala, da lahko postanejo model za raznolikost in vključevanje delovne sile. Že leta 2019 je za Politico povedala, da se je velikokrat počutila zelo osamljeno, ko se je kot temnopolta ženska sprehajala po hodnikih State Departmenta in ni videla veliko oseb, kot je sama.

LHEnqLOTUH4