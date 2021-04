Delavcem v gospodarstvu po razlagi ministrstva za zdravje odvzeli krizni dodatek

Sindikat obrti in podjetništva bo zato vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega protikoronskega zakona

© pixabay.com

Sindikat obrti in podjetništva bo zaradi načela pravne varnosti in spoštovanja pravic delavcev v gospodarstvu vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega protikoronskega zakona. Ogorčeni so, ker so delavci v gospodarstvu lahko dobili dodatek za delo v rizičnih razmerah, a so jim ga po razlagi ministrstva za zdravje odvzeli.

"V gospodarstvu se že več kot eno leto soočamo s preobremenjenostjo in negotovostjo zaradi premajhnega števila delavcev, zaradi varčevalnih ukrepov delodajalcev zasebnega sektorja s hkratnim nedopustnim ministrskim samovoljnim posegom v obliki odtegovanja upravičenosti do dodatkov najranljivejšim delavcem," so zapisali v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije.

Kot so povzeli, so 21. januarja kot predstavniki 145.000 delavcev v gospodarstvu na ministrstvo za delo naslovili prošnjo za pojasnilo glede upravičenosti delavcev v gospodarstvu do dodatkov na podlagi sedmega protikoronskega zakona. Zanimalo jih je, ali so čistilke v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše ter delavci v okviru izvajanja javnih naročil pranja bolnišničnega perila upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega oz. do 65 odstotkov dodatka osnovne bruto plače.

"Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ostro zahteva takojšnjo odpravo krivic, opravičilo delavcem v gospodarstvu za sramotenje in degradacijo vrednosti njihovih poklicev ter izplačilo dodatkov vsem delavcem v gospodarstvu, ki so izpostavljeni okužbam in si te dodatke s svojim delom več kot zaslužijo," so podčrtali.

Do danes niso prejeli odgovora. Tudi od vodij poslanskih skupin koalicije, na katere so naslovili pobudo za sprejem avtentične razlage zakona, niso dobili odgovora. "Ministrstvo za delo in vladna koalicija se izogibata razlagi zakona, zato smo primorani javnosti predstaviti škandalozne interpretacije, ki jih prejmemo v okviru reševanja realne problematike delavcev na terenu prek posrednikov," so poudarili.

Kot so pojasnili, so ustanove tem delavcem ta dodatek že izplačevale, po obrazložitvi ministrstva za zdravje pa so jim ga morale odvzeti.

Navedli so primer izračuna bruto plače čistilke, ki ima bruto urno postavko 3,69 evra. 65-odstotni dodatek bi ji prinesel še 2,39 evra bruto dodatka na uro. Za en mesec dela bi prejela osnovno plačo 650 evrov bruto plus dodatek do minimalne plače v višini 374,24 evra bruto, k 1024,24 evra bruto minimalne plače pa bi prejela dodatek, in sicer za 176 ur dela v rizičnih razmerah 420,64 evra bruto, skupaj 1444,88 evra bruto.