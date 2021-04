V morje več kot milijon ton odpadne vode iz poškodovane jedrske elektrarne

Ekološka katastrofa

Jedrska elektrarna v Fukushimi po potresu in cunamiju leta 2011

© Wikimedia Commons

Japonska je sklenila, da bo več kot milijon ton odpadne vode iz poškodovane jedrske elektrarne Fukushima po obdelavi spustila v morje. Odločitev, ki jo je vlada danes sprejela po večletnih razpravah, je naletela na nasprotovanje tako v lokalni skupnosti kot med sosednjimi državami.

Vlada premierja Yoshihideja Suge je odločitev sprejela deset let po najhujši jedrski nesreči v državi, ko sta Japonsko prizadela sprva uničujoč potres, nato pa še cunami. V nuklearki v Fukushimi je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje.

Vse od tedaj upravljalec elektrarne Tokyo Electric Power z vodo še naprej hladi reaktorje, odpadne vode pa nato shranjuje v več kot 1000 velikih rezervoarjih. Doslej naj bi se nabralo več kot 1,2 milijona tone vode, ki je deležna obdelave s kompleksnim filtracijskim procesom. Ta odstrani večino radioaktivnih elementov, nekateri pa ostanejo, vključno s tritijem.

Upravljalec trdi, da bo prostora za shranjevanje vode leta 2022 zmanjkalo, nato naj bi začeli jo izpuščati v morje.

Tako vlada kot upravljalec trdita, da tritij v majhnih koncentracijah za človeško zdravje ni škodljiv, a številni po drugi strani vztrajajo, da gre vendarle za radioaktivni element, ki ga ne bi smeli izpuščati v okolje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Okoljske skupine, kot je Greenpeace, že dolgo nasprotujejo izpustu odpadnih voda v morje. Skupaj z različnimi civilnodružbenimi skupinami in strokovnjaki vladi očitajo neupoštevanje človekovih pravic in interesov. Podobno stališče so zavzeli v domačem ribiškem sektorju, kjer jih skrbi, da potrošniki ne bodo hoteli kupovati rib s tega območja.

Kritične so tudi sosednje države. Južna Koreja je sklicala krizni sestanek, po katerem je vlada izrazila "veliko obžalovanje" zaradi odločitve japonske vlade.

Tudi Kitajska je zaskrbljena in si želi "zaščite mednarodnih javnih interesov ter zdravja ter varnosti prebivalcev Kitajske". Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Zhao Lijian je pozval Japonsko k odgovornemu ravnanju.

Po drugi strani pa ZDA niso izrazile nasprotovanja. Kot je sporočil State Department, se zdi, da je Japonska "sprejela pristop v skladu z globalno sprejetimi standardi jedrske varnosti", poroča britanski BBC.

