»Za šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, obstaja možnost šolanja na daljavo«

Testiranje bo prostovoljno, osnovnošolci in mladoletni dijaki pa bodo potrebovali dovoljenje staršev

Samotestiranje dijakov s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom se začenja v petek, nato pa bodo testiranja ponavljali vsak ponedeljek, je danes povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Učenci zadnje triade osnovnih šol pa se bodo začeli samotestirati po prvomajskih praznikih.

Samotestiranje se bo po odločitvi stroke izvajalo v šolah pred začetkom pouka, saj se s tem zagotovi večja verodostojnost rezultatov, je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 pojasnil Vindišar. Samotestiranje traja približno 15 minut.

Če bo test pozitiven, bodo dijaka oz. učenca osamili, stopili v stik z njegovim staršem, ki se bodo nato obrnili na izbranega zdravnika, ta pa bo uredil testiranje s PCR testom. Ostali učenci z negativnim testom bodo šli k pouku.

Če bo PCR test negativen, se bo dijak vrnil k pouku. V nasprotnem primeru bo ostal doma, njegovi sošolci pa vseeno ostanejo pri pouku, če pred tem niso bili 48 ur v tveganem stiku. Glede na to, da bo testiranje potekalo ob ponedeljkih, se pričakuje, da ob vikendih ne bodo v tveganih stikih.

"Če tega soglasje ni, se to ne bo izvajalo, soglasje staršev do polnoletnosti potrebujemo. Obstaja tudi možnost šolanja na daljavo, odvisno od podatkov, kakšni bodo podatki o okuženosti v posameznih skupinah."



Franc Vindišar,

državni sekretar na ministrstvu za zdravje

Po Vindišarjevih besedah gre za prostovoljno testiranje, osnovnošolci in mladoletni dijaki pa bodo za izvedbo testiranja potrebovali dovoljenje staršev. Kot je dejal, obstaja tudi možnost, da bo za tiste šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, šola potekala na daljavo.

Državni sekretar je poudaril, da želijo s testiranjem učencev in dijakov vzpostaviti varno šolsko okolje. Zagotoviti namreč želijo pravočasno zaznavanje okužbe ter s tem preprečiti njeno širjenje. Raziskave so pokazale, da se z rednim testiranjem s hitrimi testi zmanjša število okužb za kar polovico.

Testi, ki so že na poti v Slovenijo, so po njegovih zagotovilih preprosti za uporabo. Dijak si testirno paličico sam vstavi v nos, približno dva do 2,5 centimetra globoko. Rezultat testa je na voljo v 15 min. Na ministrstvu za zdravje so že pripravili posnetek in plakat z navodili za uporabo testa, gradivo bodo posredovali šolam. Vzpostavili so tudi klicno svetovalno številko.

Opozoril je, da pričakujejo tudi določen delež lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov, zaradi česar bodo vsak pozitiven test potrjevali s PCR testom.

Ob tem je Vindišar izpostavil, da bo kljub hitremu testiranju treba še naprej upoštevati vse preventivne ukrepe, saj se ne smemo prepustiti občutku lažne varnosti. Pouk mora tako tudi vnaprej potekati v mehurčkih.

"Če dijake testiramo v ponedeljek ob začetku pouka in če konec tedna ni bilo visokotveganih stikov, potem lahko drugi nadaljujejo pouk, tudi če je sošolec pozitiven na PCR-testu. Torej če je protokol spoštovan in ne bo prihajalo pred testiranjem do visokotveganih stikov, bodo drugi lahko nadaljevali šolanje. Seveda pa bo NIJZ izvedel vse predvidene postopke za iskanje stikov."



Franc Vindišar

Poudaril je, da gre za presejalno testiranje, ki je namenjeno ugotavljanju okužbe pri osebah brez simptomov. Zato je pozval vse dijake in učence, naj ob znakih okužbe ostanejo doma in pokličejo zdravnika ter naj se ne zanašajo na ugotavljanje okužbe v okviru šolskega testiranja.

Samotestiranju v šolah je dala pozitivno mnenje tudi državna komisija za medicinsko etiko, ki je izpostavila preprostost, neagresivnost in učinkovitost takšnega testiranja. Z udeležbo pri testiranju pa lahko tudi mladi aktivno pripomorejo k zmanjševanju epidemije covida-19.

Ministrstvo za zdravje je protokol samotestiranja v šolskem okolju danes poslalo ministrstvu za izobraževanje, ki bo nato z okrožnico o tem obvestilo vodstva šol.

V ponedeljek bi lahko stestirali že celotno populacijo srednješolcev, teh je okoli 80.000. V petek bodo namreč testirali tisto polovico dijakov, ki so glede na model C izobraževanja ta teden v šoli, v ponedeljek pa ostalo polovico.

Po besedah državnega sekretarja pa načrtujejo širitev samotestiranja tudi na druge skupine šolajočih, ki so izrazili interes. Tako so s predstavniki študentskih organizacij že v dogovorih za samotestiranje študentov, to bi lahko steklo že maja.

»Hitri testi nekoliko manj občutljivi, a bolj dostopni«

Strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn je ocenil, da je glede na duševne stiske otrok in mladostnikov, s katerimi se na kliniki vsakodnevno srečujejo, v tem trenutku ključno, da se otroci vrnejo v šole in izobraževanje poteka na klasičen način. To pa mora potekati na varen način, po njegovem mnenju je samotestiranje korak v pravo smer.

"Čim večja količina virusa je v dihalih prisotna, tem večja je verjetnost, da bo hitri test pozitiven, kar na nek način tudi govori v prid temu, da ti testi dobro prepoznajo tiste osebe, ki so kužne in s tem nevarne za okolico."



Marko Pokorn,

strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike

Pri tem je Pokorn izpostavil dobre izkušnje, ki jih imajo na pediatrični kliniki z uporabo hitrih antigenskih testov. Uporabljajo jih od 19. novembra in do ponedeljka so z njimi testirali nekaj več kot 5200 otrok in njihovih spremljevalcev, ki so bili naročeni za hospitalizacijo. Pri 43 je bil hitri test pozitiven. V zadnji mesecih so vse pozitivne izvide preverili še s PCR testi in pozitivnih je bila nato približno polovica.

Po Pokornovih besedah so hitri testi v primerjavi s PCR tako sicer nekoliko manj občutljivi, a so bistveno bolj dostopni in dajo odgovor zelo hitro. "Čim večja količina virusa je v dihalih prisotna, tem večja je verjetnost, da bo hitri test pozitiven, kar na nek način tudi govori v prid temu, da ti testi dobro prepoznajo tiste osebe, ki so kužne in s tem nevarne za okolico," je pojasnil.

Test, ki ga bodo uporabljal pri samotestiranju šolarji, so preverili tudi na pediatrični kliniki in je po Pokornovih navedbah varen, primeren, pravilno pa ga ob nadzoru odrasle osebe lahko izvede tudi šestleten otrok. V primerjavi s hitrimi antigenskimi testi, kjer gre za bris nosnožrelnega prostora, je tak test tudi neprimerno bolj prijeten in primerljiv z vrtanjem po nosu, je še dodal Pokorn.

