Kaj se zgodi v primeru, če zavrnete cepljenje s ponujenim cepivom?

Prestavljeni boste na konec seznama in cepljeni, ko bo cepiva dovolj

Cepljenje v Ljubljani

© Borut Krajnc

V cepilnih centrih v Ljubljani in Mariboru so prejšnji teden ljudje množično odpovedovali cepljenje proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. V Mariboru je zavrnila cepljenje kar polovica, v Ljubljani tretjina. Tisti, ki zavrnejo cepljenje, se po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja uvrsti na rep cepilnega seznama.

V mariborskem zdravstvenem domu v zadnjih dveh tednih opažajo pri ljudeh velike pomisleke glede cepiva AstraZenece. Kar polovica ljudi, ki so bili predvideni za cepljenje s tem cepivom, je zavrnila cepljenje, je za STA v ponedeljek potrdil direktor Jernej Završnik.

V skladu z nacionalno strategijo cepivo AstraZenece v Sloveniji trenutno uporabljajo pri starejših od 60 let. Tako na cepljenje s tem cepivom vabijo osebe, stare med 60 in 65 let, in če nekdo to cepivo zavrne oziroma se ne odzove na cepljenje, "pokličemo naslednjega na seznamu", je pojasnil Završnik. Doslej so s tem cepivom cepili 10.400 ljudi.

"Če nekdo to cepivo zavrne oziroma se ne odzove na cepljenje, pokličemo naslednjega na seznamu."



Jernej Završnik,

direktor mariborskega zdravstvenega doma

Pri ostalih razpoložljivih cepivih proti covidu-19 je sicer po Završnikovih besedah okoli 10 odstotkov zavrnitev.

V mariborskem zdravstvenem domu so doslej cepili proti covidu-19 s prvim odmerkom cepiva okoli 41.200 ljudi, še z drugim pa 11.230. Po direktorjevih besedah računajo, da bodo ta teden cepili vse starejše od 60 let, zato potrebuje usmeritve, kako naj ravnajo naprej.

V Zdravstvenem domu Ljubljana pa so za STA pojasnili, da se v preteklem tednu od 5040 naročenih na cepljenje s cepivom AstraZenece cepljenja ni udeležilo 1646 oseb, torej 32,7 odstotka. Odpovedi cepljenja so zaznali le za AstraZeneco, ne pa tudi za cepiva drugi proizvajalcev.

V primeru odpovedi celjenja imajo oblikovane rezervne sezname za cepljenje, na katerih so osebe, ki spadajo v ciljno skupino, ki je po strategiji predvidena za cepljenje. "Torej če cepimo starejše od 60 let, so tudi na rezervni seznam uvrščeni starejši od 60 let, ki jih v primeru potrebe pozovemo na cepljenje," so dodali.

"Če cepimo starejše od 60 let, so tudi na rezervni seznam uvrščeni starejši od 60 let, ki jih v primeru potrebe pozovemo na cepljenje."



Zdravstveni dom Ljubljana

Vindišar pa je danes na novinarski konferenci o covidu-19 dejal, da se ne more nikogar prisiliti v cepljenje z določenim cepivom. Če se posameznik ne odloči za cepljenje z določenim cepivom, se ga uvrsti na konec čakalne liste, tako da bo prišel na vrsto za cepljenje, ko bo zadosti želenega cepiva.

Ob tem je državni sekretar pozval k cepljenju proti covidu-19, ki je najbolj učinkovit način v boju proti epidemiji. "Vsi moramo narediti vse, da dosežemo čim večjo precepljenost prebivalcev. Vsa cepiva, ki jih je potrdila Evropska agencija za zdravila, so varna in učinkovita," je poudaril.

"Vsi moramo narediti vse, da dosežemo čim večjo precepljenost prebivalcev. Vsa cepiva, ki jih je potrdila Evropska agencija za zdravila, so varna in učinkovita."



Franc Vindišar,

državni sekretar na ministrstvu za zdravje

Pozval je vse starejše od 60 let, ki prav tako spadajo v skupino za tvegan potek covida-19, naj pokličejo izbranega zdravnika ali cepilni center za cepljenje. Vse zdravstvene delavce pa poziva, naj naredijo vse, da bo odstotek precepljenih v tej skupini prebivalstva čim prej čim večji.