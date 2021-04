Poziv k ustavitvi prodaje živih divjih živali na tržnicah s hrano

Največje tveganje po mnenju WHO predstavljajo divji sesalci

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozvala k prepovedi prodaje živih divjih živali na tržnicah s hrano, da bi tako zajezili možnost pojava številnih novih bolezni, poročajo tuje tiskovne agencije. Kljub temu, da tradicionalne tržnice igrajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju hrane in preživetja za velik del prebivalstva, bi prepoved prodaje živih divjih živali lahko ščitila zdravje tako tamkajšnjih uslužbencev kot kupcev, so sporočili iz WHO.

Spomnili so, da so bili tudi eni prvih znanih primerov covida-19 povezani s tovrstno tržnico v Wuhanu na Kitajskem. Številni izmed prvih obolelih pa so bili bodisi lastniki stojnic, zaposleni na tržnici ali njeni redni obiskovalci.

WHO je glede tega v sodelovanju s Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE) in Programom združenih narodov za okolje (UNEP) sprejela določene smernice, ki so jih objavili včeraj. "Smernice pozivajo države, naj kot nujen ukrep ustavijo prodajo ujetih živih živali na tržnicah s hrano," je sporočila WHO.

Izpostavljajo, da so živali, zlasti divje, vir več kot 70 odstotkov vseh novih nalezljivih bolezni pri ljudeh, od katerih številne povzročajo novi virusi. Največje tveganje predstavljajo divji sesalci, so poudarili.

Tržnice, na katerih divje živali med drugim tudi koljejo in jim odstranjujejo drobovje, predstavljajo posebno tveganje za prenos patogenov na uslužbence in kupce, še navajajo smernice. Te tudi pozivajo vlade, naj zaprejo dele tržnic, ki prodajajo žive divje živali, razen v primeru "ustreznih ocen tveganja".