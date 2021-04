Boste za podelitev oskarjev res potrebovali sončna očala?

Ameriška filmska akademija napoveduje spektakularno predstavo

Mank

Ljubitelji filmov, ki so že naveličani filmov in podeljevanja filmskih nagrad prek zooma, bodo na svoj račun prišli na letošnji podelitvi oskarjev. Producenti obljubljajo, da bodo prireditev skušali narediti kar se da filmsko oziroma kar kot film. V njem bo nastopilo 15 zvezdnikov, med njimi Harrison Ford, Brad Pitt in Reese Witherspoon.

V Ameriški filmski akademiji so v napovedi 93. podelitve zlatih kipcev zapisali, da bo na prireditvi nastopila "resnično zvezdniška igralska zasedba", ki bo zasijala, da "bodo potrebna sončna očala".

Med nastopajočimi zvezdniki bodo lanski veliki zmagovalci: Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt in Laura Dern in južnokorejski režiser Bong Joon-ho, ki je lani slavil s filmom Parazit, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

bVP4RFw2NqU

Na "filmski prireditvi", ki bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 potekala z dvomesečno zamudo v tradicionalnem hollywoodskem prizorišču, znamenitem gledališču Dolby, in bo predvajana v živo, bodo med drugim nastopili tudi Angela Bassett, Halle Berry in Bryan Cranston. Obenem bodo poskrbeli tudi za dodatna prizorišča v Veliki Britaniji in v Franciji za vse nominirance, ki ne morejo potovati v Los Angeles.

Kot zanimivost AFP navaja, da so organizatorji nominirance pozvali, naj se oblečejo formalno, "kar bo kul, medtem ko oblačila za vsakdan ne bodo".

g8HyyDEqhEg

Produkcijo podelitve so zaupali režiserju Stevenu Soderberghu, ki je že pred meseci dejal, da so s koproducentoma Jessejem Collinsom in Stacey Sher ob tej priložnosti "vznemirjeni in prestrašeni obenem".

Med favoriti je Netflixov črno-beli film o Hollywoodu Mank v režiji Davida Fincherja, ki je prejel deset nominacij, med nominiranci za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film pa je tudi bosanski Quo Vadis, Aida? režiserke Jasmile Žbanić. Ameriška filmska akademija je sicer letos podelila rekordnih 76 nominacij skupno 70 ženskam.

J_NqUYwngr0