Stališče EU o mejah na Balkanu: »Ničesar ni treba spreminjati«

Evropska komisija ni seznanjena z domnevnim neuradnim dokumentom o "dokončanju razpada Jugoslavije", ki naj bi ga slovenski premier Janez Janša posredoval predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu

© Pixabay

Evropska komisija ni seznanjena z domnevnim neuradnim dokumentom o mejah na Zahodnem Balkanu, ki naj bi ga po poročanju medijev slovenski premier Janez Janša posredoval predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. O domnevni vsebini dokumenta pa v komisiji pravijo, da je stališče EU o mejah v regiji jasno - ničesar ni treba spreminjati.

"O tem ne moremo govoriti. Komisija namreč ni prejela tega neuradnega dokumenta in ne pozna njegove vsebine. Vprašanja je tako treba nasloviti na domnevnega pošiljatelja, torej slovenskega premierja, ali na domnevnega prejemnika, predsednika Evropskega sveta," so v komisiji odgovorili na vprašanje STA, ali je komisija dokument prejela, ali je z njim seznanjena in ali podpira njegovo domnevno vsebino.

Danes pa je je govorec komisije Peter Stano na rednem opoldanskem brifingu komisije znova poudaril: "Definitivno nismo prejeli in nismo videli takšnega dokumenta niti z njim nismo seznanjeni, zato tega ne bom komentiral."

Glede domnevne vsebine tega neuradnega dokumenta - mej na Zahodnem Balkanu - pa je stališče EU po govorčevih besedah zelo jasno - ničesar ni treba spreminjati, prizadevati si je treba za regionalno sodelovanje in spravo. To je ideja in logika pristopnega procesa, da se ne zahaja na nevarna področja ter da se drži zakonodaje in načel EU, je še povedal Stano.

Neuradni dokument naj bi govoril o spremembi meja na Zahodnem Balkanu, med drugim o odcepitvi Republike srbske od BiH, pa tudi spremembah meja Črne gore, Severne Makedonije in Albanije.

V Michelovi tiskovni službi so na vprašanja, ali oziroma kdaj so dokument prejeli in kako komentirajo njegovo vsebino, doslej povedali le, da prejetja dokumenta ne morejo potrditi.

Portal politicki.ba je poročal, da je premier Janša Michelu v februarju ali marcu izročil non-paper, v katerem naj bi kot temo slovenskega predsedovanja Svetu EU navedel "dokončanje razpada Jugoslavije". Ta neuradni dokument naj bi govoril o spremembi meja na Zahodnem Balkanu, med drugim o odcepitvi Republike srbske od BiH, pa tudi spremembah meja Črne gore, Severne Makedonije in Albanije.

Janša je o tem na Twitterju dejal, da je Michela nazadnje srečal lani in da bi mu tako težko februarja ali marca letos kar koli predal. Ob tem je izpostavil, da Slovenija "resno išče rešitve za razvoj regije in perspektivo EU za države Zahodnega Balkana". S slovenskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da je edini neuradni dokument, h kateremu je pristopila Slovenija glede Zahodnega Balkana, hrvaški dokument s konca lanskega leta.