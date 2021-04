Kacin: »Cepivo Johnson & Johnson že na poti v Slovenijo«

Ko bo prispelo, bo šlo v karantensko skladišče, dokler se zadeve ne razčistijo, je dejal nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin

Jelko Kacin med današnjo izjavo na TV Slovenija

Cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki ga bi ta mesec morala dobiti Slovenija, je že na poti, saj je bila odločitev podjetja o ustavitvi dobave cepiva sprejeta pozneje, je za TV Slovenija povedal nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja Jelko Kacin. Ko bo prispelo, bo šlo v karantensko skladišče, dokler se zadeve ne razčistijo.

Kadar koli se med cepljenjem pojavijo kakršni koli zapleti, se po besedah Kacina cepivo začasno umakne, gre v takšno karantensko skladišče, in počaka, dokler se razmere ne razčistijo, dokler preiskava ni končana in se potem ponovno sprosti.

Kacin je pojasnil, da so takšne primere že imeli. "To je predvideno v strategiji in upamo, da bo to trajalo čim manj časa. Ko pa se bodo razmere razčistile, bo tudi Evropska agencija za zdravila dala sporočilo in priporočila in takrat bo uporaba cepiva sproščena," je dejal.

Načrt cepljenja se zaradi ustavitve dobave cepiva po njegovih besedah ne bo kaj dosti spremenil, se bo pa spremenila dinamika cepljenja. "Morda bomo začeli kak dan ali kak teden pozneje, odvisno od tega, kdaj bo uporaba cepiva sproščena," je povedal.

Za zdaj sta sicer potrjeni dve pošiljki, poleg omenjene še eno, skupaj naj bi v tem mesecu po besedah Kacina morali dobiti 19.000 odmerkov cepiva.

Ameriško podjetje Johnson & Johnson je namreč danes sporočilo, da je začasno ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije (EU). Za to so se odločili, potem ko so pristojne oblasti v ZDA priporočile začasno ustavitev uporabe tega cepiva zaradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju.