Dodik prepričan, da se BiH ne more obdržati, ker »ni funkcionalna država«

Srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik je dejal, da zavrača možnost vojne v BiH, da pa si bo prizadeval za miren razpad države, ki jo formalno vodi

Milorad Dodik, predsedujoči predsedstvu BiH

© YouTube / RTRS

Predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Milorad Dodik je na izredni novinarski konferenci v Vzhodnem Sarajevu potrdil, da bo vztrajal pri uresničitvi koncepta mirne razdružitve BiH. Dodikove izjave so sledile, potem ko je slovenski predsednik Borut Pahor med nedavnim obiskom v Sarajevu člane predsedstva povprašal o tej možnosti.

Srbski član predsedstva Dodik je včeraj novinarjem dejal, da zavrača možnost vojne v BiH, da pa si bo prizadeval za miren razpad države, ki jo formalno vodi. Prepričan je, da se BiH ne more obdržati, ker po njegovem ni funkcionalna država in da je mirna razdružitev najboljša rešitev, je poročal novičarski portal klix.ba, ki je Dodikov včerajšnji nastop primerjal z novinarskimi konferencami srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Predsedujoči predsedstvu BiH je tudi omenil, da se o mirni razdružitvi BiH vse bolj glasno govori tudi v mednarodni skupnosti.

Mediji v BiH so v ponedeljek poročali, da sta druga dva člana predsedstva BiH Šefik Džaferović in Željko Komšić za medije v BiH potrdila, da je predsednik Pahor med obiskom v Sarajevu 5. marca dejal, da so v Evropi vse pogostejši glasovi, da je treba dokončati razpad Jugoslavije. V neformalnem pogovoru naj bi člane predsedstva BiH tudi vprašal, če se v BiH lahko mirno razidejo. Džaferović in Komšić sta Pahorju odgovorila, da je kaj takega nemogoče, ker menita, da bi to bil uvod v novo vojno, medtem ko je Dodik zavrnil možnost vojne.

V Pahorjevem uradu so v odzivu na to v ponedeljek izpostavili, da je predsednik zagovornik BiH in njene ozemeljske celovitosti ter da redno svari pred idejami o ponovnem risanju meja na Zahodnem Balkanu. "V tem kontekstu je zaradi zaskrbljenosti pred temi idejami" o tem vprašal vse tri člane predsedstva BiH, so pojasnili.

Dodik je menil, da bi morali v BiH sesti za mizo, "se dogovoriti za razmejitev in ustanoviti tri države, ki bodo demilitarizirane". Kot drugo možnost je omenil morebitni dogovor o ustanovitvi "nekakšne nove državne skupnosti", ki bo sestavljena iz treh neodvisnih delov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dodik je tudi menil, da so izgubljeni potenciali povezovanja BiH z Evropsko unijo, o katerem je v državi obstajalo vsaj "nekakšno soglasje". Dejal je, da v Bruslju ne obstaja noben resnični interes za širitev EU na Zahodni Balkan ter da BiH nima nobenih realnih možnosti za skorajšnje članstvo.

IjaEjWdTs-k