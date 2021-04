Umik ameriške vojske iz Afganistana

Predstavnik administracije je dejal, da se bo umik okoli 2500 ameriških vojakov začel v maju

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je odločil, da bodo umik ameriške vojske iz Afganistana končali do 11. septembra, s tem pa tudi najdaljšo ameriško vojno pet mesecev kasneje, kot je bilo načrtovano, je neimenovani predstavnik ameriške administracije povedal ameriškim medijem. 11. septembra bo minilo dvajset let od terorističnih napadov v ZDA.

Danes bo Biden sporočil načrt, da bodo iz Afganistana odšli v koordinaciji s silami zahodnih zaveznic vsi ameriški vojaki, razen vojaškega osebja, ki bo varovalo ameriška poslopja, tudi ameriško veleposlaništvo v Kabulu.

Predstavnik administracije je še dodal, da Biden odhoda ne bo povezoval s pogoji na terenu, kjer naraščajo bojazni, da bi talibani lahko napredovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah predstavnika je Biden ocenil, da je pristop upoštevanja razmer na terenu, ki mu sledijo že dve desetletji, recept za to, da bi v Afganistanu ostali za vedno.

Ek-lFeGnMLw

Biden vztraja pri stališču, da za Afganistan ni vojaške rešitve in da so tam prisotni že predolgo, je včeraj dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, ki pa datuma umika ameriške vojske ni potrdila. Je pa potrdila, da bo Biden v danes nagovoril državljane glede načrtov umika iz Afganistana "kasneje letos".

Biden je po nastopu mandata že nekajkrat opozoril, da bodo težko uresničil umik ameriške vojske do 1. maja, za kar se je s talibani dogovorila administracija bivšega predsednika Donalda Trumpa. Dogovor so dosegli februarja lani, v skladu z njim pa so talibani obljubili, da ne bodo podpirali Al Kaide in drugih skrajnežev, ki so bili vzrok za napad ameriške vojske na Afganistan po terorističnih napadih v ZDA leta 2001.

Predstavnik administracije je dejal, da se bo umik okoli 2500 ameriških vojakov, kolikor jih je še v Afganistanu, začel v maju in da bo do zamude prišlo predvsem zaradi logističnih razlogov ter da obstaja možnost, da se bodo dokončno umaknili veliko pred 11. septembrom.

Pe1Uu7IaOYo

Talibane, ki imajo dogovor o prekinitvi spopadov z ZDA, ne pa tudi z afganistanskimi silami, pa je opozoril pred napadi na koalicijske sile med umikom ameriških vojakov. Opozoril jih je na oster odgovor. Ameriški vojaki so namreč del 9600-članske operacije Nata v državi.

Ameriške obveščevalne službe so včeraj objavile poročilo o oceni tveganj, v katerem so opozorile, da bo afganistanska vlada le težko zadržala "samozavestne" talibane v primeru umika koalicije pod poveljstvom ameriške vojske. Talibani so namreč prepričani v svojo vojaško zmago.

Po napovedi, da bo Biden sporočil odločitev o umiku vojske ZDA iz Afganistana, je zveza Nato sporočila, da se bodo v danes na video konferenci obrambni in zunanji ministri članic pogovarjali s kolegoma iz ZDA Lloydom Austinom in Antonyjem Blinknom. Ministra se bosta sicer v Bruslju sestala z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom.

mrTSyMv_Z8w