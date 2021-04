V Meko le verniki, cepljeni proti covidu

Ob začetku postnega meseca ramazan so verniki z maskami na obrazu v skupinah vstopali v Veliko mošejo

Velika mošeja v Meki

© Richard Mortel / Flickr

Muslimani, ki so preboleli covid-19 ali so proti njemu cepljeni, so v torek začeli romanje in molitve v Meki. Ob začetku postnega meseca ramazan so verniki z maskami na obrazu v skupinah vstopali v Veliko mošejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Savdsko ministrstvo za hadž je dovolilo romanje in molitve v Meki le tistim, ki so prejeli oba odmerka cepiva, tistim, ki so prejeli en odmerek najmanj štirinajst dni pred romanjem, in tistim, ki so covid-19 že preboleli.

Zaradi nove politike lahko Velika mošeja med ramazanom sprejme 50.000 romarjev in 100.000 vernikov dnevno. Zaenkrat ni znano, ali bo ta politika veljala tudi ob tradicionalnem romanju hadž kasneje letos.

l648WE9gzBM

Kraljevina je julija lani omejila število romarjev, ki so se lahko udeležili hadža, enega od petih stebrov islama. Udeležilo se ga je lahko le okoli 10.000 prebivalcev Savdske Arabije, medtem ko so leta 2019 sprejeli 2,5 milijona vernikov.

erYUGyKussc

Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu je v ponedeljek po sončnem zahodu začela postni mesec ramazan, v torek pa je bil prvi dan posta. Post bo trajal 30 dni, in sicer do sončnega zahoda 12. maja. 13. maja bo nato sledil ramazanski bajram. Letošnje praznovanje bo sicer v veliki meri omejeno z epidemijo novega koronavirusa.

snt-tCtyTyg