Tudi Nato naj bi se umaknil iz Afganistana

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je ocenila, da se bo ZDA pri umiku vseh vojakov iz Afganistana do 11. septembra verjetno pridružila tudi zveza Nato

Annegret Kramp-Karrenbauer

© Sandro Halank / WikiCommons

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je danes ocenila, da se bo ZDA pri umiku vseh vojakov iz Afganistana do 11. septembra verjetno pridružila tudi zveza Nato. "Vedno smo govorili - tja gremo skupaj in skupaj bomo tudi odšli," je dejala za nemško javno televizijo ARD.

Dodala je, da se zavzema za urejen umik in da zato meni, da se bodo zanj danes dogovorili na Natu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambni in zunanji ministri članic Nata bodo danes imeli video konferenco, ki se je bosta udeležila tudi ministra iz ZDA Lloyd Austin in Antony Blinken. Video konferenco so napovedali, potem ko je neimenovani predstavnik ameriške administracije v torek sporočil, da se je ameriški predsednik Joe Biden odločil, da se bodo ameriški vojaki po dveh desetletjih iz Afganistana umaknili do 11. septembra, ko bo minilo 20 let od terorističnih napadov v ZDA.

Biden naj bi svojo odločitev objavil danes. Bela hiša datuma umika sicer še ni potrdila, sporočila je le, da bo Biden danes v nagovoru državljane seznanil z načrti umika iz Afganistana "kasneje letos".

Po umiku okoli 2500 ameriških vojakov se mora Nato odločiti, ali bo v državi nadaljeval operacijo Odločna podpora, v kateri sodeluje skupno 9600 vojakov iz 36 držav, tudi Slovenije. Ameriške zaveznice v Natu so čakale na odločitev Bidna, ali se bo držal lanskega dogovora administracije bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa s talibani o umiku do 1. maja.

Nemška obrambna ministrica je danes še dejala, da je za članice zavezništva sedaj pomembno, da uskladijo svoje načrte z ameriškimi. Kdaj se bodo umaknili nemški vojaki iz Afganistana, pa ni povedala.

Britanski časnik The Times, ki se sklicuje na neimenovane vire, pa je danes poročal, da se Velika Britanija pripravlja, da bo po umiku ameriške vojske iz Afganistana do septembra umaknila tudi 750 britanskih vojakov. Tiskovni predstavnik britanske vlade poročanje časnika ni zanikal. Za AFP je dejal, da "tesno sodelujejo z ZDA, zaveznicami v Natu in partnericami pri podpori varnega in stabilnega Afganistana". Kakršnekoli spremembe glede navzočnosti v državi pa bodo naredili v dogovoru z zaveznicami in po posvetih s partnerji.

The Times je poročal, da bo London svoje vojake umaknil, ker bi le težko zdržali brez ameriške podpore, saj se zanašajo na ameriška oporišča in infrastrukturo. Na vrhuncu je bilo v Afganistanu skoraj 10.000 britanskih vojakov, sedaj pa večinoma skrbijo za varnost v prestolnici Kabul. London naj bi afganistanski vladi predal tudi nadzor nad vojaško akademijo v Kabulu, še poroča časnik.