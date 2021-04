V Sloveniji po cepljenju s cepivom Pfizer doslej 12 zapletov s strdki, po AstraZeneci pa 10

Na NIJZ so do vključno nedelje prejeli 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja, eno prijavo resnega neželenega dogodka po cepljenju s cepivom Moderne ter 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZenece

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Na NIJZ so do nedelje prejeli 12 prijav zapletov s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece, je danes pojasnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja Marta Grgič Vitek. Do sedaj preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem.

Grgič Vitek je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 pojasnila, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) do vključno nedelje prejeli 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja oz. 1,3 odstotka vseh prijav neželenih učinkov tega cepiva, eno prijavo resnega neželenega dogodka po cepljenju s cepivom Moderne (1,8 odstotka glede na vse prijave) ter 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZenece (0,9 odstotka glede na vse prijave).

Med resne neželene dogodke po cepljenju sicer štejejo vsa življenje ogrožajoča stanja, hospitalizacijo, trajno okvaro in smrt.

Po cepljenju s cepivom Pfizerja so zabeležili 12 prijav zapletov s krvnimi strdki, štiri osebe so umrle. Med temi zapleti je bilo osem oseb starih 80 let ali več. Sicer pa je šlo enkrat za pljučno embolijo, dve globoki venski trombozi in pljučno embolijo ter en primer globoke venske tromboze. Poleg tega so zabeležili štiri primere možganske kapi in štiri infarkte.

Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja

© YouTube / STA

Po cepljenju z AstraZeneco pa so prejeli 10 prijav zapletov s krvnimi strdki, od tega pri petih osebah, starih od 60 do 70 let, in petih v starosti od 40 do 59. Dvakrat je šlo za vensko trombozo in pljučno embolijo, sedemkrat za vensko trombozo in enkrat za trombozo možganske arterije ob znižani ravni trombocitov.

Sicer pa je NIJZ do nedelje prejel 2368 prijav neželenih učinkov po celjenju s cepivom Pfizerja, medtem ko so opravili 312.298 cepljenj s tem cepivom. Pri Moderni je bilo 56 prijav ob opravljenih 41.158 cepljenjih s tem cepivom, pri AstraZeneci pa 1592 prijav na 100.339 opravljenih cepljenj, je danes povedala Grgič Vitek.

Vsaka prijava lahko vključi več neželenih učinkov, velika večina prijav pa se nanaša na splošne težave in spremembe na mestu aplikacije cepiva, pri vseh cepivih so prijavljeni neželeni učinki zelo podobni.

Do nedelje je bilo sicer s prvim odmerkom cepljenih okoli 16 odstotkov državljanov, od tega 14 odstotkov moških, 19 odstotkov žensk, in šest odstotkov z dvema odmerkoma. V starostnih skupinah pri starejših od 70 let je precepljenih že več kot polovica. V zadnjih tednih so se osredotočali predvsem na cepljenje starih od 60 do 70 let. Grgič Vitek pričakuje, da bodo do konca tedna ali v prvih dneh naslednjega tudi v tej starostni skupini cepili več kot polovico ljudi, saj je starost najbolj pomemben dejavnik za težak potek covida-19.

© NIJZ / STA / YouTube

V tem mesecu bo v državo prišlo okoli 350.000 odmerkov cepiv, od tega je 150.000 odmerkov že prišlo, do konca meseca jih obljubljajo še 200.000.

Grgič Vitek je potrdila, da je danes v državo prišla prva pošiljka cepiv Johnson & Johnson, ki jo bodo shranili v karantenskem skladišču. Pričakuje, da bo usmeritve glede tega cepiva dala Evropska agencija za zdravila.

4jQ8BKJVB4A