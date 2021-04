Minister vpleten v financiranje medijev

Sum političnega vplivanja na financiranje medijev, povezanih s stranko Nova Slovenija, še močnejši, kot se je zdelo doslej

Janez Cigler Kralj

© Arhiv Mladine

Časopis Dnevnik in njihov novinar Aljaž Potočnik razkrivata, da je sum političnega vplivanja na financiranje medijev, povezanih s stranko Nova Slovenija, še močnejši, kot se je zdelo doslej.

O prizadevanjih Domna Saviča, direktorja zavoda Državljan D, ki se že leta trudi, da bi razgaljal sporne oglaševalske prakse, denimo oglaševanje v "tovarnah sovraštva" in državno financiranje širjenja ksenofobije, sovražnega govora in netolerance skozi politiki lojalna državna podjetja, sem že pisal v svojem povzetku zapisa Dnevnika.

Vse poti vodijo do Igorja Vovka

Zdaj je postala linija povezav med krščanskimi demokrati in njim naklonjenimi mediji, pri katerih so prvi ob pomoči Pristopa našli načine za financiranje svojih izbranih medijev, še očitnejša. Poti so skoraj identične in vodijo do Nove Slovenije in sedanjega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kraja, ki je vmes uspešno prestal interpelacijo.

Čeprav so zdaj videti še bolj utemeljeni začetni očitki iz nje, da je povezan z dodelitvijo denarja Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je ob Igorju Vovku, sicer ustanovitelju portala Iskreni.net ter ustanovitelju in direktorju njunega izdajatelja, Zavoda Iskreni. Iz lastništva tega zavoda je Cigler Kralj izstopil 10. marca 2020, natančno tri dni pred prevzemom funkcije ministra.

Iz časopisa Dnevnik: minister je znova povezan z Igorjem Vovkom

Do istega imena pridemo namreč tudi glede povezav Nove Slovenije z brezplačnikom Svobodna Vipavska, ki mu je Pristop v svoji kampanji namenil sredstva po spremembi komunikacijske kampanje. Slika je popolnejša, kajti ustanovitelj in direktor podjetja Svobodna Vipavska je taisti Vovk, obenem še ustanovitelj in direktor portala Domovina.je. Iz vsega zelo jasno izhaja, da je Vovk tesno povezan s sedanjim ministrom in da je v dveh primerih že prejel denar, o katerem je odločalo omenjeno ministrstvo.

Kot ugotavlja Dnevnik, je portal Svobodna Vipavska (www.vipavska.eu) še lani bil opremljen s podatkom, da je njihov izdajatelj Svobodna Vipavska, d. o. o., vendar to podjetje danes ne obstaja več; 12. junija 2020 se je preimenovalo v Istra Group, s prvotnim imenom pa je bilo ustanovljeno 16. februarja 2019. Kot lahko uganemo, je ustanovitelj in direktor podjetja prav Igor Vovk.

Da bi zakrili sledi, nekrščansko vpijejo o napadih na kristjane

Arhivska stran Wayback Machine pokaže, da je kolofon portala vipavska.eu še lanskega 26. novembra prikazal, da je njihov izdajatelj Svobodna Vipavska, d. o. o., nato pa se je na tem mestu pojavilo ime Tina Mamića, prav tako blizu Novi Sloveniji. Vovk je danes zastopnik ali družbenik ali oboje v Zavodu Iskreni, Primorskem kariernem centru in Istra Group d.o.o.

Finančni obvodi z javnim denarjem, ki jih zvito in nič kaj krščansko izvajajo krščanski demokrati Mateja Tonina, sicer sodijo v niz nečednih ravnanj Nove Slovenije, ki večkrat grobo kadruje v javnih podjetjih, recimo celo na čelu Darsa, kamor so celo brez sramu nastavili svojega podpresednika stranke, o čemer pišem v nizu zapisu spodaj.

Ko se proti posegom v gospodarstvo in značilnemu klientelizmu sprožijo javne kritike, pa začnejo propagandistično vpiti, da gre za "nestrpnost do kristjanov", da bi od sebe odvrnili pozornost in se razglasili za žrtev.

