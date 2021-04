Izraz policijska ura ni »za neke druge čase«

Izraz policijska ura je v 19. stoletju označeval uro, po kateri so morali lastniki zapreti lokale in prenehati točiti alkohol ter končati plese in druge javne prireditve

Bojana Beović meni, da je izraz policijska ura neprimeren

Pojem policijska ura se je prvič pojavil v 19. stoletju, ko je pomenil prepoved javnih prireditev in obratovanja lokalov po določeni uri. Ta pomen se je na območju današnje Slovenije ohranil do druge svetovne vojne, ko je dobil nov pomen, in sicer prepoved gibanja celotnega prebivalstva v nočnem času.

Branko Lobnikar, predstojnik katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede na mariborski univerzi, meni, da je policijska ura primeren izraz za omejitev gibanja ponoči. Namenjena je zagotavljanju varnosti v izrednih razmerah, kar je tudi epidemija.

Trditev Bojane Beović, da izraz policijska ura ni primeren za poimenovanje vladne omejitve gibanja ponoči, je neutemeljena.

Profesor na katedri za obramboslovje na fakulteti za družbene vede Iztok Prezelj je dejal, da je policijska ura ustrezen izraz. Kljub temu meni, da je primernejše poimenovanje omejitev gibanja, saj je »policijska ura v klasičnem pomenu besede bolj vezana na varnostne razloge«.

Trditev Bojane Beović, da izraz policijska ura ni primeren za poimenovanje vladne omejitve gibanja ponoči smo po tipologiji Razkrinkavanja.si označili za neutemeljeno.

