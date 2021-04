Minister Simoniti komisarki Sveta Evrope: »Zaradi Janševe vlade ni bil odpuščen noben novinar«

Minister za kulturo Vasko Simoniti Evropi kaže izkrivljeno sliko o stanju medijske svobode v Slovenije

Minister za kulturo Vasko Simoniti se trudi Evropo prepričati, da žrtev niso svobodni mediji, temveč Janševa vlada

Minister za kulturo Vasko Simoniti je danes s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović prek videokonference razpravljal o svobodi medijev in pravici do svobodnega izražanja, so sporočili z ministrstva za kulturo. Med drugim sta govorila Slovenski tiskovni agenciji (STA) in predlogu medijske zakonodaje.

Kot so navedli na ministrstvu, je minister komisarki zagotovil, da je "svoboda medijev za slovensko vlado ključnega pomena". "Aktualna vlada ni posegala v uredniško politiko in pritiskala na medije. Zaradi vlade ni bil odpuščen noben novinar," so zapisali v sporočilu za javnost.

V zvezi z STA je minister komisarki po svoje razložil zaplete okrog plačila za storitev javne službe agencije, ki že več kot 100 dni čaka na plačilo za opravljeno delo.

Glede medijskih koncentracij je Simoniti dejal, da vlada pogreša večjo aktivnost agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) in agencije za varstvo konkurence (AVK) in da skuša predlog nove medijske zakonodaje "zmanjšati vpliv škodljivih medijskih koncentracij".

V pogovoru z Dunjo Mijatović je minister šel celo tako daleč, da je dejal, da se je zadnje čase "v domačih in tujih medijih" pojavila "cela vrsta neresničnih in zavajajočih navedb o slovenski vladi in slovenski medijski krajini". Ministrstvo za kulturo je na naslove evropskih časnikov poslalo celo vrsto demantijev, ker so ti mediji po njegovem pisali "neresnice", je dodal.

Minister in komisarka sta se dogovorila, da bosta nadaljevala dialog, so še sporočili z ministrstva za kulturo.